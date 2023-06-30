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Balıkesir'de Otomobil Devrildi: 6 Kişi Yaralandı

Balıkesir'de Otomobil Devrildi: 6 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Balıkesir'in Balya ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Otomobil, Akbaş Mahallesi Kökyeri mevkiindeki köprüden dere yatağına devrildi. Yaralılar Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Balıkesir'in Balya ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Ümit Gençtürk (40) idaresindeki 34 EHH 435 plakalı otomobil, Akbaş Mahallesi Kökyeri mevkiindeki köprüden dere yatağına devrildi.

Ters dönen araçta, sürücü Gençtürk, eşi Ceren (41), çocukları Deniz (11) ve Atlas Gençtürk (2) ile kayınpederi Mehmet Enver (73) ve kayınvalidesi Perihan Ekinci (71) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Şehir Hastanesi Balıkesir Güncel Haberler

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