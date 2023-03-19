Balıkesir'de kaçak tütün operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in 7 ilçesinde düzenlenen kaçak ve sahte tütün operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler "Türkiye Müşterek Kaçak/Sahte Tütün Uygulaması" kapsamında Burhaniye, Sındırgı, Dursunbey, Susurluk, Manyas, Gönen ve Edremit ilçelerinde 25 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyonda kapsamında yapılan aramalarda 147 bin adet dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 36 bin 845 adet boş makaron, 305 kilogram tütün ve 5 otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.