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Balıkesir'de izinsiz kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kazı esnasında kullandıkları çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kazı esnasında kullandıkları çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Dursunbey ilçesinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler düzenledikleri operasyonda 5 zanlıyı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kazı esnasında kullandıkları 1 adet JBC kepçe, 3 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet murç, 1 adet balyoz ve 1 adet balta ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Jandarma Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık Güncel Haberler

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