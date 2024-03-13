Balıkesir'de DSİ tarafından su bilinci tiyatro oyunu sergilendi

Balıkesir'de, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından su bilinci ve tasarrufunun genç nesillere anlatılması amacıyla hazırlanan tiyatro oyunu öğrencilere sunuldu.

Proje kapsamında geçen yıl kasım ayından itibaren DSİ tanıtım tırıyla illeri gezen ekip, öğrencilere "Küçük Su Damlası" adlı tiyatro oyununu sergiliyor.

Milli Eğitim Müdürlüklerinin Kastamonu, Kocaeli, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Konya, Isparta, Kayseri, Ankara, Aydın, İzmir ve son olarak Balıkesir'de belirlediği okulların öğrencileriyle bir araya gelen tiyatro ekibi, ilkokul öğrencilerine suyun tasarruflu kullanılmasının önemini vurgulayan oyunu sahneledi.

4 ayda 11 bin öğrenciye ulaşılan çalışma kapsamında, Balıkesir'de Ercan Kıvrak, Kadriye Kemal Gürel ve Burhan Erdayı ilkokullarında etkinlikler yapıldı. Müzikler eşliğinde tiyatro gösterisi izleyen çocuklar hem eğlendi hem öğrendi.

Sahne alan oyunculardan Özge Aydın, AA muhabirine, oyunun çocuklar için çok faydalı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin birçok ilinden çok güzel geri dönüşler aldıklarını anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Umarım daha fazla çocuğa ulaşır, suyun ne kadar önemli olduğunu anlatma fırsatı buluruz. DSİ bize bu projede tam destek verdi, suyun öneminin çocuklara anlatılması gerektiğini bize söylediler. Onlara çok teşekkür ediyorum, umarım daha başka projelere de imza atarız. İyi ki varlar."

Öğrencilerden Tuğsem Sale de tiyatro oyununu çok beğendiğini dile getirerek, "Bugünkü tiyatrodan suyu israf etmememiz gerektiğini, suyun bizim için hayati bir önemde olduğunu anladım." dedi.

Çınar Başpınar da suyun boşa harcanmaması gerektiğini vurguladı.

Su tasarrufunun önemine işaret eden Başpınar, "Suyu boşa harcarsak ileride kuraklık olur ve hayat yok olur." diye konuştu.