Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Haşereyle Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 20 ilçe belediyesi ile koordineli olarak haşereyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda il genelinde sivrisinek ve karasinek larvalarına yönelik larva ilaçlama çalışmalarının yanı sıra erişkin sivrisineklerin konaklama alanlarında da uçkun mücadele çalışmaları sürdüren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, araçlarla ulaşılamayan noktalarda da zirai drone (ZİHA) ile larvasit uygulamaları yaptı.

Çalışmalar ile bir yandan karadan fosseptikler, rögarlar, inşaat bodrum suları, çöp konteynerleri ilaçlanırken bir yandan da zirai drone ile havadan dere yatakları, bataklıklar ve sazlık alanlarda haşereyle mücadele çalışmaları devam ediyor.