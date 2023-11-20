Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ülkü Yolu'nun Ocak ayında açılışını müjdeledi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Körfez'in trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak Ülkü Yolu'nun Ocak ayında resmi açılışını gerçekleştireceklerini müjdeledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hafta sonu AK Parti Havran İlçe Başkanı Sercan Şık ve Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ile birlikte Havran'da esnaf ve vatandaş ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretlerin ardından Başkan Yılmaz, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle beraber Edremit Ülkü Yolu'nda incelemelerde bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; kış nüfusu 200 bin, yaz nüfusu ise 2 milyona ulaşan Edremit bölgesindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Ülkü Yolu'nda kendi iş gücü ve öz kaynakları ile başlattığı yolda sona geldi. Edremit İlçesi'nin Zeytinli, Altınkum ve Akçay mahallerini birbirine bağlayan; içerisinde bisiklet yolu, kaldırım ve aydınlatma direklerinin bulunduğu 7 kilometre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki Ülkü Yolu'nun, Ocak ayında resmi açılışı gerçekleştirilecek.

Ülkü Yolu'nun yılbaşı müjdesi olarak Ocak ayında açılacağını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Yolumuz uluslararası standartlarda, bölgemize yakışır, çok ciddi katma değer katan ve herkesin çok rahat kullanabileceği bir yol oldu. Yolumuzun yanındaki Edremit Çayı'nın düzenleme işini DSİ'den alarak tamamen kendi işgücümüzle yaptık. İnsan yoğunluğunu kaldırabilecek kaldırım, bisiklet ile ulaşım yapmak isteyenler için bisiklet yolu, aydınlatmalı, parklanmalı, yazında kışında insanların gece gündüz güven içerisinde dolaşabileceği bir yol yaptık.

Bu yol Akçay girişindeki yoğunluğun büyük bir yükünü alacak. Çoğu insan da 'Akçay'dan Edremit'e yürüyerek bu yol sayesinde gidebilirim' diyecek. Çünkü mesafe, güzel çevresiyle beraber yürünebilecek bir mesafe. Bu bölgedeki vatandaşlarımızın ve tatile gelen misafirlerimizin gerçekten rahat edeceği uluslararası standartlarda konforlu bir yol yaptık. Açılışını da Ocak ayının başında gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi. - BALIKESİR