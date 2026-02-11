Bakü'de, Azerbaycan-Türkiye Dijital Dönüşüm İş Forumu düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Köprüsü" başlıklı Azerbaycan- Türkiye İş Forumu yapıldı.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Azerbaycan İnovasyon ve Dijital Kalkınma Ajansı ile Sistem Global'in organizasyonuyla düzenlenen forumun açılışına Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Samir Memmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Forumda konuşan Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Memmedov, Azerbaycan ve Türkiye'nin dijital dönüşüme devlet düzeyinde stratejik yaklaşan ülkeler olduğunu belirterek dijital teknolojilerin ekonomik büyüme, kamu yönetiminde verimlilik ve rekabetçi iş ortamı açısından temel bir unsur olarak görüldüğünü söyledi.

Memmedov, "Azerbaycan ve Türkiye arasında elektronik imzaların karşılıklı tanınması ve dijital belge dolaşımının entegrasyonu teknik açıdan tamamlandı. Tüm teknik testler sonuçlandı, sürecin tamamlanması için gerekli hukuki düzenlemeler üzerinde ortak çalışmalar yürütülüyor." dedi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Akgün ise konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in güçlü iradesi ve vizyoner liderliğinin iki ülke arasındaki kardeşliği stratejik müttefiklik düzeyine taşıdığını vurguladı.

Akgün, "2021 yılında imzalanan Şuşa Beyannamesi, ilişkilerimize yalnızca siyasi ve güvenlik boyutunda değil, ekonomik alanda da güçlü bir stratejik çerçeve kazandırmıştır. Bu çerçeve, iş dünyamız için de güven ortamı ve uzun vadeli planlama imkanları sunmaktadır." diye konuştu.

Türkiye ve Azerbaycan'ın özellikle bağlantısallık alanında üstlendikleri rollere dikkati çeken Akgün, "İki ülke, eşgüdümlü adımlarla hem bölgesel hem küresel konumlarını daha da güçlendirecek örnek bir işbirliği sergilemektedir." ifadelerini kullandı.

Enerji, inşaat ve altyapı, tarım ve gıda sanayisi, sağlık, turizm, bilişim teknolojileri ve savunma sanayisi alanlarının öne çıktığını belirten Akgün, "Aralık 2025'te Bakü'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu 12. Dönem Toplantısı'nda kabul edilen 110 maddelik Eylem Planı'nda dijital dönüşüm, yapay zeka, bilişim ve finans teknolojileri alanlarındaki işbirliğimizin geliştirilmesine de yer verdik." dedi.

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak da Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyüklüğünün 33 milyar dolara ulaştığını, TÜBİSAD'ın ise pazarın yüzde 95'ini temsil ettiğini belirterek bu hacmi Azerbaycan'la kurulacak işbirlikleriyle iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin, Türk devletleriyle birlikte 161 milyonluk nüfusa hizmet potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Tombalak, bunun teknoloji sektöründe ölçek ve rekabet avantajı sağladığını kaydetti.

Yaklaşık 70 iş insanının katıldığı forum, "Azerbaycan'da Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Ekosistemi" ile "Türk Bilişim Sektörü: Yetkinlikler, Kapasite ve İhracat Potansiyeli" başlıklı paneller ve ikili iş görüşmeleriyle devam etti.