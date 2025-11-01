Bakü'de Avrasya Genç İş İnsanları Forumu Düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Genç MÜSİAD'ın organizasyonuyla Avrasya Genç İş İnsanları Forumu (EYBF2025) düzenlendi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Azerbaycan Küçük ve Orta İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı (KOBİA) ve Azerbaycan İşverenler Konfederasyonunun desteklediği foruma, 50 ülkeden 3 binden fazla genç girişimci, toplamda ise 5 bini aşkın katılımcı iştirak etti.

Forumun açılışına, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferit Gayıbov, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, KOBİA Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Memmedov ve Genç MÜSİAD Başkanı Mağsum Usta katıldı.

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Gayıbov, etkinlikte yaptığı konuşmada, genç girişimciliğin gelişmesi için devlet desteğinin belirleyici olduğuna dikkati çekti.

Gayıbov, Azerbaycan'daki gençlik politikalarını anlatarak, iyi sonuçlar doğuracağına inandığı bir forum düzenlediği için Genç MÜSİAD'a teşekkür etti.

Bakan Yardımcısı Eminoğlu da konuşmasında, Bakanlık olarak genç girişimcileri ve gençlik çalışmalarını desteklediklerini belirtti.

Gençlikle ilgili konuların çalışmalarının merkezinde olduğunu dile getiren Eminoğlu, Bakanlığın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Azerbaycan tarafıyla da gençlik alanında sıkı işbirliği yürüttüklerini bildiren Eminoğlu, "Gençlikle ilgili çalışmalarımızı daha güçlü şekilde ileriye taşımamız gerekiyor." dedi.

"Yeni dönemin kurucu aktörleri olmak istiyoruz"

Genç MÜSİAD Başkanı Usta, bugünkü etkinlikle Avrasya gençliğinin ortak vizyonunu yeniden tanımlamayı amaçladıklarını söyledi.

Usta, "Dünyanın ekonomik dengeleri yeniden şekillenirken, Avrasya coğrafyasının gençleri olarak artık seyirci değil, yeni dönemin kurucu aktörleri olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Dünya ekonomisinin rotasının artık tek merkezli olmadığını, sermaye, üretim ve ticaret akışlarının doğuya, güneydoğuya ve Avrasya eksenine doğru kaydığını anlatan Usta, şunları kaydetti:

"Bugün Avrasya sadece haritada bir bağlantı hattı değil, dünyanın yeni üretim ve değer kuşağıdır. Coğrafya, sahip olduğu doğal kaynaklarla değil, insan kaynağıyla, özellikle de genç girişimcileriyle yükseliyor. İşte bu forum da tam olarak bu potansiyelin bir yansımasıdır. Burada bir araya gelen her fikir, her işbirliği, her diyalog bölgenin geleceğinde iz bırakacaktır."

Usta, Genç MÜSİAD'ın, yurt içinde 55, yurt dışında ise 40 farklı şube ile sadece bir gençlik örgütü olmanın ötesinde fikir, üretim ve gelişim ağı haline geldiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrasya'nın merkezinde yer alan bizler coğrafi bir avantajdan çok daha fazlasına sahibiz. Ama bizi asıl birleştiren coğrafya değil, bu ortak inanç, ortak gelecek duygusudur. Bu duygu sadece ticaretin değil, barışın, dayanışmanın ve karşılıklı güvenin de temelidir. Biz biliyoruz ki asıl güç birlikte üretme ve birlikte ilerleme iradesindedir."

Forum kapsamında B2B görüşmeler gerçekleştirildi. Oturumlarda bölgesel ticaret ve yatırım imkanları, start-up ekosistemi ve e-ticaret, teknoloji transferi, üniversite-sanayi işbirliği gibi konular ele alındı.