Bakırköy'de silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı yakalandı

İstanbul'da, Bakırköy Adliyesi'nin karşısında yaşanan silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, adliyenin karşısında silah seslerinin duyulması üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmada, adliyede duruşmaya katılan iki taraftan birinin, aralarında çıkan tartışma sonucu diğer gruptakilere silahla ateş ettiğini belirledi.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda, mermi isabet eden park halindeki bazı araçlarda ise hasar oluştu.

Polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen R.T, H.S. ve S.U'yu gözaltına aldı.