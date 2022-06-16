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Bakımları yapılan THK uçakları yangınla mücadeleye hazır

Demirören Haber Ajansı - Vuslat Ay - Güncel
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Bakımları yapılan THK uçakları yangınla mücadeleye hazır

Bakımları yapılan THK uçakları yangınla mücadeleye hazırTÜRK Hava Kurumu (THK), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından bakımları yapılan 4 adet CL-215 amfibik yangın uçağının yeniden orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacağını duyurdu.

Bakımları yapılan THK uçakları yangınla mücadeleye hazır

TÜRK Hava Kurumu (THK), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından bakımları yapılan 4 adet CL-215 amfibik yangın uçağının yeniden orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacağını duyurdu.

THK'dan yapılan yazılı açıklamada, kurum bünyesindeki 9 adet CL-215 amfibik yangın söndürme uçağından ilk etapta uçuşa elverişli 6 uçaktan 4'ünün TUSAŞ tarafından bakıma alındığı ve bunlardan 3'ünün bakımlarının tamamlandığı, 1 uçağın bakımının ise son aşamada olduğu belirtildi. 2 uçağın bakımının da yapılarak en geç önümüzdeki yıla hazır hale getirileceği kaydedildi. Açıklamada, "Uçaklarımız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından denetlenmekte, TUSAŞ'ın isteğiyle THY'den gelen teknik ekip tarafından genel ve son kontrolleri yapılmakta. 2 uçağımız bütün kontrolleri SHGM ve TUSAŞ tarafından yapıldıktan sonra, 15-16 Haziran'da THK Etimesgut yerleşkesinden havalanarak uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi. Pilotlarımızın işe alım süreci tamamlanarak, tazeleme ve yenileme eğitimlerine başlandı. CL-215 amfibik uçaklarımız piston motorlu olup dünyada az sayıda kaldığı için yedek parça temini uzun zaman almaktadır. TUSAŞ ve üretici firma desteği ile yedek parça temin edilebildiği müddetçe hizmet verecektir. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliğine istinaden Tarım ve Orman Bakanlığı'na hizmet sunmak üzere TUSAŞ-THK iş ortaklığı olarak 3+1 uçak kiralama teklifimiz de bugün uygun bulunarak işlemi tamamlandı. Temmuz ayı itibarıyla uçaklarımız yangın bölgelerinde konuşlanacak ve 4 adet uçağımız ay içinde faal olarak hizmette bulunacaktır" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Güncel

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