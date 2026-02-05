Bakan Yumaklı: Deprem bölgesinin kalkınması için çalışmaya devam ediyoruz

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarımdan şehirciliğe, ulaştırmadan sağlığa varıncaya kadar her alanda deprem bölgesinin yeniden kalkınması için çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere Adana'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Vali Mustafa Yavuz'u ziyaret etti. Ziyaretin ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Yumaklı, basın açıklaması yaptı. Yumaklı, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında bölgenin yeniden ayağa kalkması için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının seferber edildiğini belirtti. Yumaklı, "Depremin yaşandığı ilk andan itibaren devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla sahada olmuştur. Bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için tüm imkanlarını seferber etmiştir. İhya ve inşa süreci, kararlılıkla ve koordinasyon içinde devam etmektedir. Asrın İnşa Seferberliği kapsamında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından konut, köy evi ve iş yeri olarak 11 ilde toplam 455 bin 357 bağımsız bölüm inşa edilmiştir. Adana'mızda da 11 bin 334 konut ile 739 köy evi tamamlanmış ve bunların aralık ayında kuraları çekilmiştir. Diğer yandan AFAD tarafından destek ödemesi, taşınma yardımı, kira yardımı gibi başlıklarda toplam 2,8 milyar lira nakdi ödeme yapılmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde deprem bölgesinin yeniden kalkınması için çalışmaya devam ettiklerini aktaran Yumaklı, "Tarımdan şehirciliğe, ulaştırmadan sağlığa varıncaya kadar her alanda deprem bölgesinin yeniden kalkınması için çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Bunu başaracağımıza inanmayanlar olmadı mı? Elbette oldu. Siyaseten bu işin altından kalkmamızı istemeyenler, bugün artık mahcubiyetlerini saklayamıyorlar. Geçtiğimiz 3 yıl, millet-devlet dayanışmasının bütün dünyaya en iyi örneğini göstermiştir. Aziz milletimize bu süreçte bize duydukları güven ve çalışmalara verdikleri destek için şükranlarımızı sunuyorum. Deprem bölgesinin inşa ve ihya sürecindeki kararlılığı ve güçlü desteği için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. 3 yıl boyunca canını dişine takarak çalışan herkese, bu sürece katkı sunan devletimizin ilgili tüm kurumlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'11 İLDE ÜRETİCİLERE 67 MİLYAR LİRA DESTEK VERDİK'

Yumaklı, bakanlık olarak tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak ve üreticilerin yanında olmak için ilk günden bu yana bölgede yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Bölge için en kritik konunun su olduğunu belirten Yumaklı, "Bakanlık olarak bizler de ilk günden bu yana bölgede tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak ve üreticilerimizin yanında olmak için yoğun bir çalışma yürüttük. Bölge için en kritik konu olan suyla ilgili hızlı şekilde gerekli tedbirleri aldık. İçme suyu, sulama suyu ve buna bağlı altyapıların inşasına başladık. Bugüne kadar 459 su ve sulama tesisi için 60 milyar lira yatırım yaptık. Devam edenlerle birlikte bu rakam 110 milyar liraya ulaşacak. Bu yatırımlarla vatandaşlarımızın içme suyu ihtiyacını, çiftçilerimizin sulama suyu ihtiyacını karşıladık. Diğer yandan tarımsal üretimin devamı ve altyapının yenilenmesi için 11 ilimizde üreticilerimize 67 milyar lira destek verdik ve tarımsal yatırım yaptık" ifadelerini kullandı.

'2 BİN 645 PROJEYE 1,2 MİLYAR LİRA HİBE DESTEĞİ SAĞLADIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Hayvanları telef olan çiftçilerimizin kayıplarını inekse inek, koyunsa koyun, tavuksa tavuk, arıysa arı olarak tekrar bedelsiz yerine koyacağız" sözünü hatırlatan Yumaklı, şunları aktardı:

"50 bine yakın küçükbaş ve büyükbaş hayvanı, 550 bin kanatlıyı ve 26 bin arılı kovanı üreticilerimize teslim ettik. Hayvancılık faaliyetlerinin aksamaması için yetiştiricilerimize yem destekleri verdik, barınakları zarar gören üreticilerimize hayvan çadırları temin ettik. Kırsal kalkınma projelerine başvurularda ve desteklerde bölgedeki üreticilerimizi önceliklendirdik. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2 bin 645 projeye 1,2 milyar lira hibe desteği sağladık. Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamında 5 bin 135 projeyle 400 bin dekar alanı, 949 milyon TL hibe vererek modern basınçlı sulama sistemlerine kavuşturduk. Üreticilerimize kredilerin ertelenmesi, hibe ve destek sürelerinin uzatılması gibi çeşitli kolaylıklar sağladık. Bölgede sertifikalı tohum kullanan çiftçilerimize sertifikalı tohum kullanım desteğini iki kat fazla ödedik. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında üreticilerimize 603 milyon lira tutarında ayni tohum desteği sağladık. Depremden etkilenen balıkçılarımızı da unutmadık. Bin 21 balıkçı gemisi ve 29 yetiştiricilik tesisine destekleme ödemesinde bulunduk. Deprem bölgesinde yer alan illerdeki baraj ve göletlere 79 milyon yavru balık bıraktık. Bizim bu destek ve yatırımlarımız, çiftçilerimizin gayret ve emeğiyle bölgede tarımsal faaliyetlerin kesilmeden devam etmesini sağladı. Afet bölgesinin, ülkemizin tarımsal üretimi açısından taşıdığı stratejik önemin farkındayız."