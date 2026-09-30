Bakan Yardımcısı Gürsoy, Abu Dabi'de Türkiye'nin 559 gençlik merkezine dikkati çekti

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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen üst düzey tematik toplantıda, gençlerin suç ve bağımlılık risklerinden korunması ile güvenli spor ortamlarının oluşturulmasına yönelik Türkiye'nin çalışmalarını anlattı.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) katkılarıyla düzenlenen "Gençlerin Korunması ve Sporda Güvenliğin Sağlanması: Sporda ve Spor Yoluyla Suçla Mücadele" başlıklı toplantı, Abu Dabi'de gerçekleştirildi.

Toplantıda, gençlerin suç ve bağımlılık risklerine karşı desteklenmesi ile sporun bütünlüğünün korunması ele alındı.

Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, sporun gençlerin gelişimini ve aidiyet duygusunu desteklediğini belirterek, çevrim içi kumar, yasa dışı bahis, müsabaka manipülasyonu ve diğer dijital tehditlere karşı spor ortamlarının da korunması gerektiğini ifade etti.

Sporun tek başına bütün risklere çözüm olmadığını vurgulayan Safa Koçoğlu Gürsoy, etkili bir koruyucu ortam için yaşam becerileri eğitimi, güvenilir yetişkin ilişkileri, erken destek ve uygun yönlendirme mekanizmalarının da gerekli olduğunu kaydetti.

Türkiye'de 559 gençlik merkezi ve yaklaşık 4,9 milyon kayıtlı genç üye bulunuyor

Türkiye'de gençlere ulaşan geniş ağın erken destek açısından önemli imkan sunduğuna dikkati çeken Safa Koçoğlu Gürsoy, "2025 yılı verilerine göre Türkiye genelinde 559 gençlik merkezi ve yaklaşık 4,9 milyon kayıtlı genç üye bulunuyor. Aynı yıl 43 gençlik kampındaki programlara 313 bin genç katıldı." diye konuştu.

Safa Koçoğlu Gürsoy, 2026'da başlatılan "Adım Adım, El Ele: Bağımlılıkla Mücadele Programı" kapsamında teknoloji, tütün, alkol ve madde bağımlılığına yönelik çalışmaların spor, sanat, gönüllülük ve eğitim faaliyetleriyle ortak bir koruyucu ve önleyici yaklaşımla yürütüldüğünü söyledi.

Bakanlık bünyesinde kurulan Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığının çalışmalarını ve Yeşilay ile imzalanan işbirliği protokolünü de anlatan Safa Koçoğlu Gürsoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın öncülüğünde hayata geçirilen "Adım Adım, El Ele" programı kapsamında spor, kültür, sanat, eğitim, gönüllülük ve dijital farkındalık çalışmalarının birlikte yürütüldüğünü dile getirdi.

Bakanlığın 2026'da 12 binden fazla personele bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık eğitimi verdiğini aktaran Safa Koçoğlu Gürsoy, 81 ilde 552 formatörün görev yaptığını ve sporcu eğitim ve olimpik hazırlık merkezlerindeki sporculara da farkındalık eğitimleri ulaştırıldığını ifade etti.

Toplantıda ayrıca çocuklar ve gençler açısından çevrim içi bahis ve kumarın oyunlaştırılması gibi yeni risklere karşı dijital okuryazarlığın, güvenli spor ortamlarının ve kurumlar arası işbirliğinin önemi gündeme getirildi.

Safa Koçoğlu Gürsoy, Türkiye'nin UNODC, üye devletler, akademi ve sivil toplumla bilgi ve deneyim paylaşımını artırmaya hazır olduğunu belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak güvenli ve destekleyici spor ortamları için uluslararası işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Programda Safa Koçoğlu Gürsoy, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan, UNODC Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Bölümü Başkanı Aimee Comrie ile UNODC Sağlık ve Kalkınma Bölümü Önleme Programı Ekip Lideri Wadih Maalouf, konuşmacı olarak yer aldı.

Kaynak: AA