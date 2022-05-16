Bakan Yardımcısı Demircan: Hedefimiz, ülkeleri dolaşarak varsa açıklarımızı kapatmak - Haberler

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, pandeminin bütün dünyada sıkıntı oluşturduğunu belirterek, "Kendi dinamiğimizle turizmcilerimizin çalışmaları ile yerine başka bir şey de koyabildik. Daralmalar zaman zaman başka fırsatların da habercisi olabiliyor. Bizim sahada koşan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bize verdiği misyonla sahada bütün ülkeleri dolaşarak varsa açıklarımızı kapatmak gibi bir hedefimiz var. Bunun da netice vereceğini görüyoruz ve hissediyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Tekirdağ'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu. AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Demircan, turizmde temel hedeflerinin, pazarları çeşitlendirmek ve her ülkeden turist getirmek olduğunu söyledi. Türkiye'de turizm sektörünün 20 yıl önce sadece 'deniz, kum, güneş' olduğunu, şimdi ise bunların yanı sıra kültür ve tarih turizmini de ön plana çıkardıklarını belirten Bakan Yardımcısı Demircan, şunları söyledi:

Bakan Yardımcısı Demircan, daha sonra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Vali Yıldırım, Demircan'a Tekirdağ'ın meşhur Karacakılavuz dokumaları hediye etti.