Bakan Varank: Uzaya gidecek ilk Türk bu sene bitmeden belli oluyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023'te seçilecek bir Türk vatandaşını bilimsel faaliyetler gerçekleştirmek üzere 10 günlüğüne Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceklerini belirterek, "Bakalım ülkemizi gururla uluslararası uzay istasyonunda kim temsil edecek, bayrağımızı...

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023'te seçilecek bir Türk vatandaşını bilimsel faaliyetler gerçekleştirmek üzere 10 günlüğüne Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceklerini belirterek, "Bakalım ülkemizi gururla uluslararası uzay istasyonunda kim temsil edecek, bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk kim taşıyacak. İnşallah bu sene bitmeden uzaya gidecek ilk vatandaşımızı da kamuoyuyla paylaşmış olacağız" dedi.

Saklıkent-Antalya Gökyüzü Gözlem Şenliği'nin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla yapıldı. Açılışta Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu, Kemal Çelik ve Tuba Vural Çokal, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çok sayıda davetli de yer aldı.

18-21 Ağustos tarihleri arasındaki Gökyüzü Gözlem Şenliği'nde Türkiye'nin 52 ilinden gökyüzü meraklıları, 30 teleskop ve 78 astronomun rehberliğinde saat 04.00'e kadar tüm gezegenler ve gök cisimlerini inceleyecek, gündüzleri de eğitim seminerleri düzenlenecek.