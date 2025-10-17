Bakan Uraloğlu: Havacılık alanındaki tecrübelerimizi Afrika ile paylaşmaya hazırız

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Ataberk KURT/İSTANBUL, - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 'Türkiye- Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nun (TABEF) 2'nci gününde gerçekleşen Türkiye- Afrika Sivil Havacılık İşbirliği Paneli'nin açılışında konuştu. Uraloğlu, "23 yıllık süreçte havalimanı projelendirilmesinden inşaatına, hava trafiği yönetiminden işletmesine kadar her konuda çok ciddi tecrübeler elde ettik. Bu değerli birikimi dileyen bütün dostlarımızla, başta Afrika olmak üzere, herkesle paylaşmaya da hazır olduğumuzu özellikle belirtmek isterim" dedi.

TABEF'in 2'nci günü oturumlar ve panellerle devam ediyor. Afrika ve Türkiye'den çok sayıda bakan, üst düzey yetkili ve iş dünyası temsilcisinin katıldığı forum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek kapanış programıyla sona erecek. Ulaştırma, enerji, ticaret ve havacılık gibi birçok alanda işbirliği olanaklarının ele alındığı forumda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Türkiye-Afrika Sivil Havacılık İşbirliği Paneli'nin açılışına katıldı.

'23 SENEDE 25 YILLIK MİLYAR DOLARLIK YATIRIMI HAYATA GEÇİRDİK'

Panelde bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Ülkemiz, Asya, Avrupa, Afrika kıtalarının kesişim noktasında, sadece 4 saatlik bir uçuş mesafesiyle 1,5 trilyon dolarlık bir ticaret hacminin olduğu 67 ülkeye erişim sağlayan çok önemli bir ülke konumunda. Bu avantajlı konumunun potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için çok büyük yatırımlar gerçekleştirdik. 2002'den beri yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle ülkemizi havacılık alanında dünya arenasında parlayan bir yıldız haline getirdik. 23 yıllık dönemde havacılık sektöründe yaklaşık 25 milyar dolarlık bir yatırımı hayata geçirdik. Her sene istatistiki olarak 1,4 havalimanını hizmete açtık. Yani 26 olan aktif havalimanı sayımızı son 23 yılda 58'e yükselttik. İki havalimanımızın da halihazırda yapımı devam ediyor" diye konuştu.

'İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'DA İKİNCİ DÜNYADA YEDİNCİ'

Bakan Uraloğlu, "2024'te en çok yolcuya hizmet veren, Avrupa'da 2'nci dünyada 7'nci havalimanı olan ve kargo ve yük taşımacılığında ise Frankfurt'u geride bırakarak Avrupa'nın zirvesine yerleşen İstanbul Havalimanımızın da bizim başarılarımızı taçlandırdığını özellikle belirtmek istiyorum. 17 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul Havalimanı'nda üçlü bağımsız pist operasyonlarına başlayarak, bunu Amerika dışında dünyada ilk defa biz İstanbul'da gerçekleştirdik ve bir ilke imza attık. Bakın, günlük 1600–1700 sefer sayısının olduğu bir havalimanından bahsediyoruz ve oradaki pist sayısını da nihayetinde 6 piste kadar çıkaracağız. Şu anda 3 tane paralel pistimiz var, 1 tane dik pist yapıyoruz, toplamda 6'ya da çıkarmış olacağız" ifadelerini kullandı.

'DENEYİMİMİZİ AFRİKA ÜLKELERİYLE PAYLAŞMAYA HAZIRIZ'

Bakan Uraloğlu, "23 yıllık süreçte havalimanı projelendirilmesinden inşaatına, hava trafiği yönetiminden işletmesine kadar her konuda çok ciddi tecrübeler elde ettik. Bu değerli birikimi dileyen bütün dostlarımızla, başta Afrika olmak üzere, herkesle paylaşmaya da hazır olduğumuzu özellikle belirtmek isterim. Bu alanda her türlü işbirliğine sonuna kadar açığız. Öte yandan Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ilişkiler derinleşerek devam ederken, dünya genelinde askeri çatışmalar, ticaret savaşları, pandemi ve buna bağlı Covid ve doğal afetler nedeniyle küresel tedarik zincirlerinde çok ciddi bozulmalar ve aksamalar olduğunu hepimiz beraber görüyoruz. Bu bozulmalar, sürdürülebilir ve dirençli taşımacılıkla, lojistik alternatiflerine olan ihtiyacı da her geçen gün artırmaktadır. Afrika kıtasının sunduğu imkanlar ve küresel alternatif güzergah ihtiyaçları birlikte değerlendirildiğinde, küresel ölçekte ulaşım bağlantılarının artırılmasına yönelik gelişmeler, Afrika ile Türkiye arasındaki ikili, bölgesel ve uluslararası taşımacılığın sürdürülebilirliği açısından ayrı bir önem taşımaktadırö dedi.

'AFRİKA KIYI ÜLKELERİYLE MUTABAKAT ZAPTI İMZALADIK'

Uraloğlu sözlerini "Bu sürece katkı sağlayacak bir olguyu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Haziran ayında İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz Küresel Ulaştırma Bağlantısallık Forumu kapsamında Afrika kıtası için özel bir oturum düzenlemiştik. Bu forumda özellikle 80 ülkeden 38 bakan ve 17 bakan yardımcısının da katıldığının altını çizmek istiyorum. Bu forumda Moritanya, Somali, Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Liberya, Gine ve Gana ile ülkemiz arasında, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla, Afrika kıyı ülkelerinin Ulaştırma ve Altyapıdan Sorumlu Bakanları arasında ulaştırma bağlantısallığının güçlendirilmesi alanında iş birliği mutabakat zaptını hayata geçirmiştik. Onu burada beraberce imzalamıştık. Başta Türkiye ile Afrika kıyı ülkeleri arasında, deniz ve hava ulaştırması ve alt sektörleri bağlantısallığını artırarak tüm dünya ticareti açısından önemli lojistik hatların geliştirilmesini amaçlayan bu belgeye tüm Afrika ülkelerinin imzacı olarak katılmasını amaçlıyoruz. Bu anlamdaki diplomatik girişimlerimizi de sürdürüyoruz. Bu konuda da sizi, bu vesileyle bu anlaşmanın tarafı olmaya davet ediyorum."şeklinde noktaladı.