Bakan Uraloğlu Gemi Sanayi Sektöründe İhracat Hedefini Açıkladı

Bakan Uraloğlu Gemi sanayi sektöründe ihracat 2 milyar dolara ulaşacak (2)

Yalova'da Sanmar Altınova Tersanesi'nde yapımı tamamlanan ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü filosuna katılacak Kurtarma 17 ve Kurtarma 18 römorkörlerinin teslim alma töreninin ardından tersanelerde incelemede bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova Valiliği ziyareti ve il koordinasyon toplantısına katıldı. Yalova Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü'nün Yalova'ya değer kattığını vurgulayarak, Mesela bir tersaneden bahsediyoruz. Buradaki Osmangazi Köprüsü'nün bitmesiyle gerçekten o tersane ete kemiğe büründü ve bugün artık yerine sığmaz duruma geldi dedi.

45 kilometrelik Çınarcık- Armutlu yolunun 35 kilometresinin yapımının tamamlandığını belirten Uraloğlu, Tabii istediğimiz hızda bitiremediğimiz bir projemiz var. Ben ondan da bahsetmek istiyorum; Çınarcık- Armutlu yolu. 45 kilometre olan yolun 35 kilometresini bitirdik. Geçmişte bazı sıkıntılarımız oldu. Orada çok yakın takibe aldık artık. Bir ikmal ihalesi yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki ay içerisinde o ikmal ihalesini inşallah yaparız. Bundan sonra orayı biz Yalova'nın Çınarcık'ın, Armutlu'nun gündeminden inşallah çıkarmış olacağız. İnşallah bu önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde de Yalova'yı tekrar tanıştırdığımız AK Parti belediyeciliğiyle bundan sonra daha üst seviyede devam ederek hizmetlerimizi burada hep beraber artırmış olacağız açıklamasında bulundu.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'tan çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Uraloğlu'na ziyarette, Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol ile AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü eşlik etti. (DHA)