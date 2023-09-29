Bakan Tekin: "Dijital bağımlılık sadece çocuklarımızın zamanlarını çalmıyor, psikolojilerini alt üst ediyor"

KONYA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dijital bağımlılığın çocukların zamanlarını çalmakla kalamadığını aynı zamanda psikolojilerini de alt üst ettiğini kaydederek, "Dijital bağımlılıkla beraber hareketsizlikten kaynaklanan obezite problemleri çıkıyor. Bu sadece bugünün problemi değil, gelecek dönemde Türkiye'nin ekonomisini, toplumsal yapısını, kültürel yapısını alt üst edecek bir problem" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak ilçedeki okullara kazandırılan 30 halı sahanın açılış törenine katıldı. Programda konuşan Bakan Yusuf Tekin, dijital bağımlılığın asrın hastalığı olmaya doğru gittiğini ifade ederek, "Dijital bağımlılık sadece çocuklarımızın zamanlarını çalmıyor. Çocuklarımızın psikolojilerini alt üst ediyor. Çocuklarının sağlıklarını perişan ediyor. Bununla beraber hareketsizlikten kaynaklanan obezite dediğimiz problemler çıkıyor. Bakın bu sadece bugünün problemi değil, gelecek dönemde Türkiye'nin ekonomisini, toplumsal yapısını, kültürel yapısını alt üst edecek bir problem. Çocuklarımızın hem dijital bağımlılıkla hem obeziteyle mücadele edebilecekleri, spor yapabilecekleri, kültür fizik hareketleri yapacakları mekanlar oluşturalım istedik" dedi.

Önümüzdeki eğitim öğretim yılını bir başka aktiviteyle taçlandırmak istediklerini söyleyen Bakan Tekin, "Önümüzdeki eğitim öğretim yılında ana hedefimiz Türkçe'nin bir anadil olarak 4 beceriyi mükemmel düzeyde kullanabilen yeni bir nesil inşa etmek. İnşallah hep beraber bunları yapacağız. Şunu gördüm Konya'da; valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve siyasetimiz bizim aslında buralarda neyi murat ettiğimizi sanki bizden önce tahmin etmiş ve bize bu konuda destek olmak için çaba sarf ediyor. Ben samimiyetle hem fiziki yatırımlar için hem de bu politikayı destekleyecek adımlar için kendilerine teşekkür ediyorum. Bunu gerçekten çok önemsiyorum. 2017 yılında bazı belediyeler okullarımızın içme suyu ya da temizlik için kullandığı şebeke suyunun kullanım bedelini, konutların 3 katı ücretle fiyatlandırdı. Bunun önüne geçebilmek için kanun yapmak zorunda kaldık. Yaptığımız kanun da 'şu konutlardaki fiyatla fiyatlandırın' diye yasal düzenleme. Bir başka belediye örneği de Türkiye'de çok efsane belediyeci olarak anlatılıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı. Okullarımızın arazi mülkiyet problemleriyle ilgili olarak bizi yargıya taşıdı, mahkemeye verdi. Şimdi bir de bu tür belediye başkanları var. Bir de bizden arsa istemeden, yatırım, bütçe vesaire istemeden spor salonları, okullar yapan belediyeler var. Bu belediye başkanlarının kıymetini bilmenizi sizlerden rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çocukların küçük yaşlardan itibaren sporla tanışmaları, enerjilerini olumlu şekilde yönlendirmeleri ve gelecekte yüzleri güldüren bireyler olabilmeleri için yola çıktıklarını vurgulayarak, "Bugün 30 okulumuzda 30 yeni halı sahamızın açılışını gerçekleştiriyoruz. FIFA normlarında yapılan bu halı sahalarımız öğrencilerin beden eğitimi derslerinin daha kaliteli geçmesinin yanında geleceğin sporcuların keşfedilmesini de hedeflemektedir. Yapımlarını tamamladığımız halı sahalarla hedefimiz ve hayalimiz sporun yaygınlaştığı sağlıklı bir Karatay inşa etmek. Karatay Belediyesi olarak evlatlarımızın ilimde, bilimde, teknolojide, kültür ve sanatta rol model, zinde ve geniş bir vizyona sahip olmaları için gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, tesis eksikliğini gidermek adına önemli çalışmalar yürüttüklerini aktararak, "Bu konuda önceliğimiz okul bahçelerimiz. Karatay Belediye'mizin yapmış olduğu okul bahçelerimizdeki 30 suni çim sahanın açılışını gerçekleştiriyoruz. Adeta belediyelerimiz okullarımızdaki boş alanları bırakmamak adına birbirleriyle yaşıyorlar. Merkez ilçelerimiz, merkezin dışındaki ilçelerde de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler spor salonları, halı sahalar ve çeşitli spor alanları oluşturarak çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimlerinin artmasıyla ilgili yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bu tesislerin ortaya çıkmasında büyük emeği bulunan Karatay Belediye Başkanı'mız Hasan Kılca'nın şahsında tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, Hasan Kılca'yı tebrik ederek, "Eğitim bütün ihtiyaçlarla, bütün sektörlerin hem özünü hem esasını hem hedefini hem de çerçevesini belirliyor. Dolayısıyla eğitim hizmeti iyileştirildiği zaman esasen hem insanın bireysel, hem toplumsal hedeflere çok daha iyi tahakkuk eder. Yaşam kalitemizi artacaktır. Eğitim denince bütün herkesin işin içinde olması lazım. Burada da bu işe imkan kabiliyeti itibariyle en fazla öncülük edecek belediyelerimizin ağırlıklı olarak işin içinde olması bizim için şehrimiz açısından en büyük bir zenginlik. Milli Eğitim Bakanlığı'mızın belirlemiş olduğu çerçeve dahilinde hep beraber bu iletişimi sağlayarak bu bereketi el birliğiyle sağlayacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 30 halı sahanın açılışı dua ve kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.