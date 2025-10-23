Bakan Tekin: Biz yetiştirelim siz de istihdam edin

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile imzalanan 'Tarım Sektörüne Yönelik Mesleki Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne konuştu. Bakan Tekin, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanı yetiştirme konusunda Bakanlık olarak ellerini taşın altına koyacaklarını belirterek, "Sizden istediğim taahhüt, biz yetiştirelim siz de istihdam edin" dedi.

Bakan Tekin, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen 'Tarım Sektörüne Yönelik Mesleki Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında yapılan bu iş birliğinde, öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerinin artırılmasına, tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Bu protokol ile çeşitli illerde bulunan tarım alanındaki 30 meslek lisesi, Ticaret Borsaları ile Ticaret ve Sanayi Odalarıyla eşleştirilecek. Eşleştirilen bu tarım meslek liseleri, öğrencilere hem teorik bilgi hem de gerçek üretim ortamlarında uygulamalı eğitim verecek. Böylelikle mezun olan öğrenciler, doğrudan üretim süreçlerine katılabilecek ve işletmelerin aradığı nitelikte elemanlar haline gelecek. 'SEKTÖRLE İŞ BİRLİĞİMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ'

Programda konuşan Bakan Tekin, bakanlık olarak yaptıkları her işi, sahada muhataplarıyla istişare ederek, onlarla birer paydaş ilişkisi teşkil ederek yürütmeye çaba sarf ettiklerini söyledi. Öğrencilerin mezun olduktan sonra istihdam olma imkanlarının olmadığı yaklaşık 800 mesleki ve teknik liseyi kapattıklarını kaydeden Bakan Tekin, "Sektör içi okul, sektöre entegre okul, bölge okulu gibi okullar tanımladık. Yine o politika belgesinin içerisinde 28 Şubat'tan önceki gibi çocuklarımızın daha küçük yaşlardan itibaren mesleki becerilerini geliştirecek adımların atılması gerektiğini gördük, sahada böyle bir talep olduğunu gördük ve mesleki ve teknik eğitim ortaöğretim kurumlarının bünyesinde ya da bağımsız olarak ortaokullar açmaya başladık. Şu anda mesleki ortaokullar açılıyor. Bu da yetmedi, çocuklarımızı mesleki ve teknik eğitime yöneltecek bir girişim olarak bütün ortaokullarımızın bünyesinde hedefimiz var şu anda. Zanaat atölyeleri kurduk yani çocuklarımız mesleki ve teknik eğitimde ne öğrendiklerini normal ortaokullarda bir görsünler, onun üzerinden hareket etsinler. Biz sektörle iş birliğimizi bu anlamda devam ettireceğiz. Bunları yaparken ana paradigmamızdan hiç uzaklaşmıyoruz. Evet bütün bunları yapıyoruz ama bir taraftan da çocuklarımızın bir kültür aktarımı süreci olan okullarımızda milli ve manevi değerlerimizi, bizi biz yapan değerlerimizi ihmal etmeden eğitim almalarını istiyoruz" diye konuştu.

'TALEPLERİ KARŞILAMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ'

Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanı yetiştirme konusunda Bakanlık olarak ellerini taşın altına koyacaklarını belirten Bakan Tekin, "Bu konuda hiç kimsenin eleştirisini de bize yönelik yıpratma çabalarını dikkate almadan devam edeceğiz, bunu da altını çizerek söyleyeyim. Sizin bu anlamda bize verilen taleplerinizi karşılamak için arkadaşlarımızla gece gündüz çalışacağız. Ama bir konuda sizden beklentim var. Biz şimdi vatandaşın bize emanet ettiği çocuğu sizin istediğiniz profilde yetiştirdik, peki bu çocuğa istihdam etmezsek, burada bir kul hakkı olmayacak mı? O zaman sizden istediğim taahhüt, biz yetiştirelim siz de istihdam edin. Bugünkü protokolün esprisi bu. Biz diyoruz ki yetiştirmek konusunda varız, istihdam konusunda siz de varsanız buyurun beraber iş yapalım" ifadelerini kullandı.

'MEZUN OLDUKLARINDA DOĞRUDAN ÜRETİM SÜREÇLERİNE KATILACAKLAR'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise tarım sektöründe, modern tarım tekniklerini bilen, gıda teknolojileri ve laboratuvar uygulamalarına hakim, hayvancılıkta bakım ve sağlığı profesyonelce yürütebilen tekniker ve teknisyenlere büyük ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Bir tarafta üretimin teknolojik dönüşümü hızlanırken, diğer tarafta sahada uygulayacak, bakımını yapacak ve yenilikleri uygulamaya koyacak ara eleman açığı devam etmektedir. Bu boşluk, verimlilik, kalite ve rekabet gücümüzü doğrudan etkiliyor, gençlerimiz için sürdürülebilir istihdam fırsatlarının önünde bir bariyer oluşturuyor. İşte tam da bu nedenlerle bu protokolün önemi büyüktür. Milli Eğitim Bakanlığımız ile TOBB arasında bugün imzalanacak olan bu iş birliğiyle, çeşitli illerde tarım alanındaki 30 meslek lisesini Ticaret Borsalarımız ile Ticaret ve Sanayi Odalarımızla eşleştireceğiz. Tarım meslek liselerimiz, öğrencilere hem teorik bilgiyi hem de gerçek üretim ortamlarında uygulamalı deneyimi verecek. Dolayısıyla mezun olduklarında doğrudan üretim süreçlerine katılabilecek, işletmelerin aradığı nitelikte elemanlar haline gelecekler" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Tekin ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, iki kurum arasındaki iş birliği protokolünü imzaladı.