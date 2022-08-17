Bakan Soylu, Munzur'da İHA'ların çektiği hayvancılık faaliyeti görüntülerini paylaştı Güncel Haberler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İHA'lar tarafından kaydedilen, terörden temizlenen Tunceli'nin Munzur kırsalındaki dağlarda çobanların koyunlarını otlattığı görüntüleri paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İHA'lar tarafından kaydedilen, terörden temizlenen Tunceli'nin Munzur kırsalındaki dağlarda çobanların koyunlarını otlattığı görüntüleri paylaştı. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İHA'ların kamerasından Tunceli Munzur'da sıradan bir gün. Şu koyunların dağlarda otlamasına bak hele. Bu topraklarda artık her mevsim bahar, her mevsim huzur hüküm sürüyor." ifadelerine yer verdi. Güncel AA / Mümin Altaş İhlas Haber Ajansı Süleyman Soylu Tunceli Güncel Haberler

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