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Bakan Şimşek'ten iki körfez ülkesine yatırım ziyareti

Bakan Şimşek'ten iki körfez ülkesine yatırım ziyareti
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'da temaslarda bulunarak yatırımcılarla bir araya gelecek. Ziyaretinin ardından Kuveyt'e geçerek burada da yatırımcılarla görüşecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar ve Kuveyt'e resmi ziyaret gerçekleştirecek. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Şimşek programı kapsamında Katar'da temaslarda bulunacak. Bakan Şimşek, ilk olarak başkent Doha'da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecek.
Ardından Maliye Bakanı Ali bin Ahmed el-Kevari ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) CEO'su Mansur bin İbrahim el-Mahmud ile görüşmesi beklenen Şimşek, ayrıca "Invest in Türkiye" programı kapsamında yatırımcılarla buluşacak.

BAKAN ŞİMŞEK'İN İKİNCİ ROTASI KUVEYT

Doha temaslarının ardından Kuveyt'e geçecek Şimşek, burada Maliye Bakanı ve Ekonomi ve Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Nura Süleyman el-Fassam'ın yanı sıra Kuveyt Yatırım Otoritesi CEO'su Ganim Süleyman el-Guneyman ile bir araya gelecek. Bakan Şimşek, Kuveyt'te gerçekleştirilecek yatırımcı toplantısının ardından yurda dönecek.

Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Güncel

Uluslararası İlişkiler Mehmet Şimşek Politika Ekonomi Finans Güncel Maliye Kuveyt Katar

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