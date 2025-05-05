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Bakan Kurum, Malatya'da Köy Evlerine Misafir Oldu

Bakan Kurum, Malatya'da Köy Evlerine Misafir Oldu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Kuyulu Mahallesi'nde yeni köy evlerine taşınan Ürün ailesine konuk oldu. Bakan, çocukların halı saha talebini de kabul etti.

Bakan Kurum, köy evine konuk oldu

MALATYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Kuyulu Mahallesi'nde yeni köy evlerine taşınan Ürün ailesine misafir oldu.

Bakan Kurum, Malatya ziyareti çerçevesinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ürün ve ailesinin yeni köy evlerine konuk oldu. Bakan Kurum, Mehmet Ürün'ün annesi 91 yaşındaki Gültekin Ürün ve dayısı 84 yaşındaki Mustafa Yarlına ile sohbet etti. Bakan Kurum'a deprem bölgesindeki çalışmalarından dolayı teşekkür eden Mustafa Yarlına, "Seni gördük daha iyi olduk. Köylümüz gibi biliyoruz seni, iyi tanıyoruz. Burada seni tanımayan insan yok. Çağamız (çocuk) da hepimiz de seni iyi tanırız. Çok yoruldun, çok geziyorsun. Senin emeğin çok. Allah yardımcın olsun. Allah senden kat kat razı olsun" dedi.

Bakan Kurum ise "Sizi böyle görüyoruz ya bizim için en büyük mutluluk bu. Cumhurbaşkanımızın her birinize selamları, hayırlı olsun dilekleri var. Güle güle oturun" diye konuştu.

Çocuklara halı saha sözü

Aile ziyaretinin ardından mahallede vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kurum, çocukların halı saha talebini geri çevirmedi, "1 ay sonra halı sahanız bitecek, orada futbol oynayacaksınız" sözünü verdi.

Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Kuyulu Mahallesi'nde 49 köy evi tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. 26 köy evi de yıl sonuna kadar tamamlanıp teslim edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUSAB GÜMÜŞER - Güncel
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