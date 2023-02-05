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Bakan Koca Van'da bir köyden çağrı aldığımız hastaya, ekiplerimiz Snowtrack ambulansla ulaştı

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Bakan Koca: Van'da bir köyden çağrı aldığımız hastaya, ekiplerimiz Snowtrack ambulansla ulaştıSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Van Bahçesaray'a bağlı bir köyden; kanama ve ağrı şikayeti sebebiyle çağrı aldığımız hastaya, ekiplerimiz tipi ve kardan dolayı Snowtrack ambulansla ulaştı" dedi.

Bakan Koca: Van'da bir köyden çağrı aldığımız hastaya, ekiplerimiz Snowtrack ambulansla ulaştı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Van Bahçesaray'a bağlı bir köyden; kanama ve ağrı şikayeti sebebiyle çağrı aldığımız hastaya, ekiplerimiz tipi ve kardan dolayı Snowtrack ambulansla ulaştı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Van Bahçesaray'a bağlı bir köyden; kanama ve ağrı şikayeti sebebiyle çağrı aldığımız hastaya, ekiplerimiz tipi ve kardan dolayı Snowtrack ambulansla ulaştı. Hasta uygun alanda helikopterle alınıp Van Eğitim Araştırma Hastanesine ulaştırıldı. Kendisinin ve bebeğinin durumu iyi" ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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