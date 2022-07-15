Bakan Koca: 24 hastanemizde yeni güvenlik uygulamasına geçildi (3) - Haberler

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Bakan Koca: 24 hastanemizde yeni güvenlik uygulamasına geçildi (3)

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Bakan Koca: 24 hastanemizde yeni güvenlik uygulamasına geçildi (3)

UYGULAMA 24 HASTANEDE BAŞLADIBakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere 24 hastanede kapı güvenlik sistemlerinin uygulanmaya başlandığı belirtilerek, "Kapı...

UYGULAMA 24 HASTANEDE BAŞLADI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere 24 hastanede kapı güvenlik sistemlerinin uygulanmaya başlandığı belirtilerek, "Kapı Güvenlik Sistemleri sayesinde hasta ve çalışan güvenliğini tehlikeye atabilecek yasadışı maddeler ya da cisimlerin hastaneye girişi engellenecek" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara İzmir Güncel Haberler

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