Bakan Koca: 24 hastanemizde yeni güvenlik uygulamasına geçildi (3)

UYGULAMA 24 HASTANEDE BAŞLADI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere 24 hastanede kapı güvenlik sistemlerinin uygulanmaya başlandığı belirtilerek, "Kapı Güvenlik Sistemleri sayesinde hasta ve çalışan güvenliğini tehlikeye atabilecek yasadışı maddeler ya da cisimlerin hastaneye girişi engellenecek" denildi.