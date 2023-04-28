Bakan Kasapoğlu: İzmir'deki site yangınının elektrik kontağından çıktığına dair bilgi var

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi'nde çıkan yangına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan açıklama geldi. Olay yerinde çalışmaları takip eden Bakan Kasapoğlu, "40 dairelik bir blok. Saat 21.50 civarında çıktı yangın. İkinci kattaki bir elektrik kontağı sebebiyle yangının çıktığı bilgisi var. Can kaybı olmadığına dair bilgimiz söz konusu." ifadelerini kullandı.

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi'nde akşam saatlerinde büyük bir yangın çıktı. Alevler site içerisinde yer alan 8 katlı binanın tamamını kısa sürede sardı.

BAKAN KASAPOĞLU OLAY YERİNDE

Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken, can kaybının olmadığı belirtildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

"ELEKTRİK KONTAĞI"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, yangın kaynaklı bir yaralanma olmadığını söyledi. Yangının çıkış nedenine ilişkin Kasapoğlu, "Geçmiş olsun öncelikle İzmir'imize. Bir bloğun ciddi şekilde yandığı bir yangından bahsediyoruz. 40 dairelik bir blok. Saat 21.50 civarında çıktı yangın. İkinci kattaki bir elektrik kontağı sebebiyle yangının çıktığı bilgisi var. Can kaybı olmadığına dair bilgimiz söz konusu." dedi.

"YANGIN KAYNAKLI BİR YARALI YOK"

Kasapoğlu, "Panik kaynaklı dairelerden atlayıp yaralanan vatandaşlarımız var. Yangın kaynaklı bir yaralı yok. Büyük ölçüde söndürüldü diyebilir. Ciddi anlamda bir seferberlik söz konusu. Bloğun bir tarafı tamamen sönmüş durumda. 3 farklı blok var burada. Diğer bloklara sıçrama söz konusu değil. İtfaiye araçları, UMKE'nin, AFAD'ın araçları burada. Yangını söndürmek için canla başla çaba sarf ediyorlar." ifadelerini kullandı.