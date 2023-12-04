BAKAN KACIR: TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI ARENADAKİ BİLİM MİSYONUNU GÜÇLENDİRECEĞİZ

Özkan ÖZGER / İSTANBUL - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 7. Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumuna katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Kacır, "Bugün de önümüzdeki 13 yıl için bir yol haritası olan Ulusal Kutup Bilim Stratejisini kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu strateji doğrultusunda gerçekleştireceğimiz projelerle kutup araştırmaları alanında bilimsel verilerin nicelik ve niteliğini yükseltecek, Türkiye'nin uluslararası arenadaki bilim misyonunu ve konumunu güçlendireceğiz." dedi.

7. Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyuma Bakan Kacır'ın yanı sıra TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Tamer Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Konuşmanın ardından Bakan Kacır'a TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından, 60 milyon yıllık Antarktika'dan getirilen değerli kaya parçası hediye edildi. Programda, 'Kutuplarda Bilim' başlıklı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri de verildi.

"ULUSAL KUTUP BİLİM STRATEJİSİNİ KAMUOYUYLA PAYLAŞIYORUZ"

Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumunda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2017'den bu yana kutup araştırma çalışmalarımıza bütüncül ve sistematik bir yaklaşım kazandırmak üzere önemli adımlar attık. Öncelikle ilk Ulusal Kutup Bilim Programımızı 2018-2022 dönemi için hayata geçirdik. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde Kutup Araştırmaları Enstitümüzü kurarak çalışmalarımızı kurumsal bir çatı altında topladık. Bugün de önümüzdeki 13 yıl için bir yol haritası olan Ulusal Kutup Bilim Stratejisini kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu strateji doğrultusunda gerçekleştireceğimiz projeler ile kutup araştırmaları alanında bilimsel verilerin nicelik ve niteliğini yükseltecek, Türkiye'nin uluslararası arenadaki bilim misyonunu ve konumunu güçlendireceğiz. Ulusal Kutup Numune Arşivini ve Ulusal Kutup Veri Merkezini ülkemize kazandıracağız. Kutup bilimleri ile ilgili akademik ve popüler yayınların artırılmasını teşvik edeceğiz. Bu etkinlikle kutup bilim çalışmalarımız için iki önemli gelişmeyi daha kamuoyuyla paylaşıyoruz. Kutup Bilimleri Ansiklopedisi ile ülkemiz kutup literatüründe terim birliğini sağlayacak ve zorlu coğrafyanın gizemlerini paylaşacak önemli bir katkıya hep birlikte imza atıyoruz. Kutup bölgesinde yaşayan canlılardan bölgenin jeolojisine, atmosfer yapısından coğrafi özelliklerine 500'den fazla maddenin yer aldığı bu eser, kutup çalışmalarına ilgi duyan herkes için temel bir kaynak vazifesi görecek. Bunun yanında, ülkemizin saygın dergilerinden "Turkish Journal of Earth Sciences" bu sayısını kutup bilimleri temasına ayırmış oldu. Antarktika'ya ilk ayak basan Türk bilim insanımız Atok Karaali'nin anısına ve mirasına adanan bu sayı ile Türk araştırmacıların Kutup Bölgelerine yaptığı 50 yıllık katkıları onurlandırıyor ve anımsıyoruz. 2023-2035 Ulusal Kutup Bilim Stratejimiz, Kutup Bilimleri Ansiklopedimiz ve Turkish Journal of Earth Sciences Kutup Bilimleri Özel Sayısı ülkemiz ve bilim camiamız için hayırlı olsun." diye konuştu.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI BİLİM VE TEKNOLOJİYLE İNŞA ETMEKTE KARARLIYIZ"

Bakan Kacır, "İnsanlığın İklim değişikliği gibi ortak sorunlarına bilimin ışığında çözümler geliştirmek adına dünyada öncü işler yapmakta iddialıyız. Bilim insanlarımızın önünü açmakta, önlerindeki engelleri kaldırmakta, engin ufuklara yürümelerini sağlamakta irade sahibiyiz ve elbette gençlerimizin bilim ve teknoloji ile tanışmasını, yetişmesini ve bilimsel çalışmalara, teknolojik buluşlara imza atacak bir özgüvene sahip olmasını temin etmekte, Türkiye Yüzyılını bilimin ve teknolojinin yüzyılı olarak inşa etmekte kararlıyız. Yolumuza, yolculuğumuza bu anlayışla devam edeceğiz. Biz bütün bu çabaları, bütün bu bilimsel gayretleri, teknolojik gelişmeleri insanlığın yararına olduğu ölçüde kıymetli görüyoruz. Bir teknolojik üstünlüğe sahip olmak kimseyi zalim yapma hakkını ortaya çıkarmaz diye düşünüyoruz. Bugün Filistin'de çocuklar, kadınlar, masumlar gökyüzünden yağan binlerce ton bomba ile öldürülüyor. 21. yüzyılda yeryüzünde adeta bir soykırım yaşanıyor. İsrail yöneticileri açıklanan ölü sayılarını abartılı bulduğunu söylemiş. Acaba gökyüzünden binlerce ton bombayı, haftalar boyunca Filistinli masumların, hastanelerin, doktorların, hastaların, kadınların, çocukların, kundaktaki bebeklerin üstüne yağdırırken kaç kişiyi öldüreceklerini saydılar mı? Zihinlerinde kaç kişiyi öldürmek vardı acaba ' Kaç kişiyi öldürdüklerinde durmaya niyetliydiler ' Biz Allah'ın izniyle Türkiye olarak bilimde ve teknolojide bütün bu gayretleri insanlık adına, insanlığı yeniden medeniyetimizi adalet ve merhamet değerleriyle buluşturma adına bütün gücümüzle sürdüreceğiz. Hem bu ülkeyi Cumhuriyetimizin ikinci asrında çok daha kuvvetli kılacağız ve inşallah yeniden insanlığa adaleti ve merhameti getireceğiz."şeklinde konuştu.