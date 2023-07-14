Bakan Kacır: 450 milyon dolarlık desteği önümüzdeki hafta KOBİ'lerimize sunacağız

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Dünya bankası ile 450 milyon dolarlık bir desteği önümüzdeki haftalardan itibaren yine KOBİ'lerimizin toparlanması adına bölgedeki KOBİ'lere sunuyor olacağız. Bu program kapsamında 11 ilimizdeki küçük ve orta ölçekli büyüklükteki işletmelerimize 120 bin ila 500 bin TL'lik bir desteği sağlıyor olacağız" dedi. Dünya Bankası ile hayata geçirilen 450 milyon dolarlık finansman projesi kapsamında depremde işletmeleri hasar gören küçük ve orta büyüklükteki işletmelere 120 bin ile 500 bin lira arasında 3 yıl geri ödemesiz, sıfır faizli ve 36 ay vadeli kredinin önümüzdeki hafta itibariyle sunulacağını aktaran Kacır,sözlerini şöyle tamamladı: < Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş Mehmet Fatih Kacır Dünya Bankası Güncel Haberler