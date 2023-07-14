Bakan Kacır: 450 milyon dolarlık desteği önümüzdeki hafta KOBİ'lerimize sunacağız
Güncel Haberler
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Dünya bankası ile 450 milyon dolarlık bir desteği önümüzdeki haftalardan itibaren yine KOBİ'lerimizin toparlanması adına bölgedeki KOBİ'lere sunuyor olacağız.
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Dünya bankası ile 450 milyon dolarlık bir desteği önümüzdeki haftalardan itibaren yine KOBİ'lerimizin toparlanması adına bölgedeki KOBİ'lere sunuyor olacağız. Bu program kapsamında 11 ilimizdeki küçük ve orta ölçekli büyüklükteki işletmelerimize 120 bin ila 500 bin TL'lik bir desteği sağlıyor olacağız" dedi.
Mehmet Fatih Kacır Dünya Bankası Güncel Haberler