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Bakan Işıkhan, Maden-İş Genel Başkanı Akçul ile görüştü

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ve maden işçileriyle bir araya gelerek Doruk Madencilik'teki alacak taleplerini değerlendirdi. Bakan, sürecin takipçisi olacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) Genel Başkanı Nurettin Akçul ve beraberindeki maden işçileri ile bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Sayın Nurettin Akçul ve beraberindeki maden emekçileriyle bakanlığımızda bir araya geldik. Kamuoyunda 'Doruk Madencilik' olarak gündeme gelen ve işçilerin alacaklarının ödenmesine yönelik talepleri ve ihtiyaçları detaylı bir şekilde değerlendirdik. Dünyanın en zorlu görevlerinden birini ifa eden, alın terini toprağa işleyen her bir madenci kardeşimize gösterdikleri emek için teşekkür ediyorum. Sürecin en başından itibaren olduğu gibi gerekli adımların atılması için konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
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