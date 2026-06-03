Bakan Işıkhan: Sumud Filosu'na Yapılan Müdahale Küresel Vicdana Yönelmiş Bir Saldırıdır

(CENEVRE) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ILO'nun 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda yaptığı konuşmada; İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na müdahalesine tepki göstererek, "Bu sivil cesaret hareketine yapılan müdahale küresel vicdana yönelmiş bir saldırıdır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 114. Uluslararası Çalışma Konferansı Genel Kurulu'na katıldı.

Işıkhan, yaptığı konuşmada ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo'nun "Bir Karar Anı: İnsana Yakışır İş için Yapay Zekadan Yararlanmak" başlıklı raporuna değinerek, Türkiye'nin yapay zekayı emeğin yerine geçen değil, emeğin niteliğini güçlendiren bir dönüşüm alanı olarak değerlendirdiğini belirtti. Işıkhan, çalışma hayatındaki dönüşümün hak, fırsat, beceri ve adil paylaşım perspektifiyle ele alınması gerektiğini ifade etti.

"ADİL GEÇİŞ, SOSYAL ADALET MESELESİ"

Türkiye'nin dijital dönüşümü çalışma hayatının tüm alanlarına entegre etmeye devam ettiğini kaydeden Işıkhan, geliştirilen dijital sistemler ve veri tabanlı uygulamalarla istihdam hizmetlerinin daha etkin hale getirildiğini söyledi.

Afetler, çatışmalar, ekonomik belirsizlikler, iklim krizi ve düzensiz göç hareketlerinin çalışma hayatını yeniden şekillendirdiğini belirten Işıkhan, "Adil geçişi; insanları, emeği ve geçim kaynaklarını koruyan bir sosyal adalet meselesi olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Işıkhan ayrıca, Türkiye'ye özgü genç istihdam modeli olan Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı ile gençlerin staj, işbaşı öğrenme, mesleki yönlendirme ile ücret ve prim destekleri aracılığıyla erken yaşta istihdama yönlendirildiğini belirtti.

"KÜRESEL VİCDANA YÖNELMİŞ BİR SALDIRI"

ILO Genel Direktörü Houngbo'nun "İşgal Altındaki Arap Topraklarında Çalışan İşçilerin Durumu" başlıklı ek raporuna da değinen Işıkhan, Gazze'de yaşananların Filistinli çalışanların hakları ile yaşam ve geçim koşullarında derin tahribata yol açtığını söyledi. İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na müdahalesine tepki gösteren Işıkhan, şunları kaydetti:

"İsrail'in katil rejimi, Gazze'de olduğu gibi, Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na da saldırarak insanlıktan ne kadar uzak olduğunu bir kez daha göstermiştir. Aralarında Türkiye'den sendika yöneticilerinin de bulunduğu bu sivil cesaret hareketine yapılan müdahale küresel vicdana yönelmiş bir saldırıdır."

Türkiye'nin İsrail'in Gazze'de imzalanan ateşkese uymasını ve saldırıları derhal durdurmasını talep ettiğini belirten Işıkhan, Filistin halkının barış, güvenlik ve insan onuru içinde yaşayabilmesini sağlayacak iki devletli çözüm vizyonunu desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmasının sonunda uluslararası kuruluşların mazlumların sesine kulak verdikleri ve insan onurunu korudukları sürece güçlü olabileceklerini söyleyen Işıkhan, Filistinli çalışanların maruz kaldığı adaletsizlik karşısında uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA