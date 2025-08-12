Bakan Güler: Kadınların Güçlü Katılımı Türkiye'nin Geleceği İçin Önemli

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "İnanıyorum ki kardeşliğimizi daha da kuvvetlendirecek bu tarihi süreç en başta sizlerin sahip çıkmasıyla başarıya ulaşacak ve kalıcı hale gelecektir???????." dedi.

Kentteki programları kapsamında gençlerle bir araya geldikten sonra Belediye Halk Pazarı ve Hakkari Valiliğini ziyaret eden Güler, Hakkari Evi'nde düzenlenen "Kadın Buluşması" programına katıldı.

Burada katılımcılara hitap eden Güler, tarih boyunca milletin en güçlü dayanaklarından birinin kadınlar olduğunu söyledi.

Kadınların, Cumhuriyet'in sağladığı kazanımlar doğrultusunda her alanda büyük başarılar elde ettiğini, ülkenin gelişmesinde önemli roller üstlendiğini belirten Güler, "Çok iyi biliyoruz ki dirayetleri, ferasetleri, azim ve kararlılıklarıyla kadınlarımız aile hayatımızın temeli, toplumumuzun vicdanı ve geleceğimizin de kurucularıdır. Öyle ki çocuklarını yetiştirirken esasında gelecek nesilleri inşa eden, çalıştığı hangi iş olursa olsun emeğini en iyi şekilde ortaya koyan, aynı zamanda ailesine ve evindeki sofraya bereket taşıyan kadınlarımız bu toprakların gerçek kahramanlarıdır." ifadelerini kullandı.

Kadınların iş hayatının, siyasetin, sivil toplumun ve kalkınmanın asli ve etkin öznesi olduğuna vurgu yapan Güler, şöyle devam etti:

"Bu durum son yıllarda ülkemizdeki en kıymetli dönüşümlerden biri olmuştur. Şurası muhakkaktır ki kadınların hayatın her alanına daha güçlü şekilde katılması ülkemizin geleceği adına da büyük bir kazançtır. Bu husus Sayın Cumhurbaşkanımızın da en önem verdiği konuların başında gelmektedir. Bu doğrultuda son 23 yılda hükümetimiz tarafından kadınlara yönelik çok önemli reformlar hayata geçirildi. Kadınların eğitime erişimi en yüksek seviyelere çıkarılırken verilen desteklerle iş gücüne katılımları büyük ölçüde artırıldı."

"Kadınlarımızı desteklemekten geri kalmadık"

Kadın kooperatifleri, kredi destekleri ve girişimcilik projeleriyle kadınların ekonomik hayata atılımlarının desteklendiği ifade eden Güler, "Siyasette kadın temsili ve etkisi giderek güçlendi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle, 'Kadınlar, siyasetin nesnesi değil öznesidir.', aynı şekilde 'Değişimin en büyük taşıyıcıları da kadınlarımızdır.' anlayışıyla kadınlarımızı sadece desteklemekle kalmadık, kadın-erkek hep birlikte omuz omuza ülkemizi kalkındırma idealini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Siyasetten spora, sanayiden tarıma, savunmadan sağlığa kadar her alanda kadın eli, kadın emeği ve etkisi olmadan Türkiye Yüzyılı eksik kalacaktır." diye konuştu.

Kentte kadın futbolundaki gelişmeye dikkati çeken Güler, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Hakkari'yi iki takımın temsil edeceğini, gelinen bu seviyenin yalnız sportif bir başarı olmadığını, esasen toplumsal dönüşümde kadınların ortaya koyduğu yüksek etkinin, kentin değişen çehresinin ve yükselen marka değerinin en güzel göstergesi olduğunu vurguladı.

Kadın sporcuların ulusal ve uluslar arası arenada kenti temsil ettiğini ifade eden Güler, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu başarıların ardında devletimizin sağladığı imkanlar ve verdiği desteklerin yanı sıra başarıya inanan gençlerimizin azmi ve çabası, onları daima destekleyen fedakar aileleri ve onlara yol gösteren antrenörleri var. Bugün geldiğimiz noktada Hakkari güvenli ve huzur dolu bir şehir olmasının yanında gelişen kalkınan ve üreten bir şehir haline gelmiştir. Yatırımlar her geçen gün artarken ulaşım kolaylaşıyor ve turizm canlanıyor. Eğitimden sağlığa, tarımdan ticarete kadar her alanda büyük bir ivme yakaladık. Tüm bu gelişmelerde kadınlarımızın katkısı oldukça büyüktür. Lütfen hayallerinizi ertelemeyin. İnanmak başarmanın yarısıdır. Başarı ise sürekli ve disiplinli yapılan eylemler sonucunda ortaya çıkar. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz ve Terörsüz Türkiye vizyonumuz işte bu umutların çoğaldığı, güven ikliminin pekiştiği, kadınlarımızın daha çok inisiyatif üstlenip, daha çok refahtan pay aldığı bir süreci de beraberinde getirecektir. İnanıyorum ki kardeşliğimizi daha da kuvvetlendirecek bu tarihi süreç en başta sizlerin sahip çıkmasıyla başarıya ulaşacak ve kalıcı hale gelecektir."

Bakan Güler'in kadınların taleplerini dinlediği programda, dengbejler (Kürtçe uzun hava söyleyen sanatçı) eserler seslendirdi.

Programa Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Güneş Hayva ve kadınlar katıldı.