Bakan Göktaş, Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı Lansmanı'nda konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınların potansiyelini görünür kılan her çalışma ülkemizin güçlü yarınlarına atılmış bir imzadır. Bu inançla kadın girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Halk Bankası işbirliğinde Bakanlıkta düzenlenen Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı Lansmanı'nda yaptığı konuşmada, kadın girişimcilerinin üretim gücünü büyütmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Halkbank ile başlattıkları Yükselen Kadınlar Kendi İşim Benim İzim Programı'nın bir parçası olan eğitim tırını, Türkiye'nin dört bir yanına göndermeye hazırlandıklarını kaydeden Göktaş, bu kapsamda 9 ilde kadınlara yönelik eğitim programlarının düzenleneceğini belirtti.

Göktaş, Türkiye'nin dört bir yanında girişimci kadınlara ulaşarak, hayallerini gerçekleştirmelerine destek olacaklarını vurgulayarak, "Kadın girişimciliği iyileşmenin, ilerlemenin ve büyümenin en güçlü dinamiklerinden biri. Kadınların iş hayatındaki varlığı Türkiye'nin de gücü. Yenilikçi fikirleri ve kalıcı çözüm üretmeleriyle kadın girişimciliği bizler için vazgeçilmez bir unsur. Kadınlara, hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kadın girişimciliğini güçlendirmek için tüm paydaşlarla güçlü işbirliği başlattıklarını aktaran Göktaş, "Bu paydaşlarımızdan biri olan Türkiye Halk Bankası ile bu programı hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Afyonkarahisar'da başlattığımız Yükselen Kadınlar Kendi İşim Benim İzim Programı'yla bölgedeki kadınlar girişimcilik, mentorluk, finansmana erişim, markalaşma, pazarlama ve kendi işlerinin sahibi olma yolunda eğitim aldılar." diye konuştu.

Göktaş, 8 Mart Genelgesi ile kadının güçlenmesi için ulusal ve il bazlı koordinasyon kurulları kurduklarını belirterek, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'yla kadının güçlenmesini her alanda destekleyen bir adım atmış olduklarını aktardı.

"Yüz yüze e-ticaret eğitimlerini yaygınlaştıracağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yayımlanan bu genelge ile 81 ilde valilerin başkanlığında koordinasyon kurullarını hayata geçirdiklerini anımsatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Böylelikle tüm Türkiye'de kadınların bölge bazlı eğitim, iş gücü, çalışma hayatı ve aslında toplumun her alanında güçlenmelerine daha fazla söz sahibi olmalarına yönelik önemli bir adım atmış olduk. Bu kapsamda özellikle bu aylarda il koordinasyon kurullarımız toplanarak önemli kararlar aldı. Biz de bu süreci takip etmeye devam edeceğiz. Diğer yandan çalışmalarımızı hem merkezde hem de yerelde sürdürmeye devam ediyoruz. Kadın kooperatiflerini desteklemeye devam ediyoruz. Türkiye genelinde 1319 kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduk. Bugüne kadar 1,2 milyon kadına finansal okuryazarlık eğitimi verdik. Hepsiburada ile e-ticarete adım atan ve adım atmak isteyen 8 bin kadına eğitimler sunduk, yeni dönemde de yüz yüze e-ticaret eğitimlerini yaygınlaştıracağız."

"Kadın girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Kadınların yeni pazarlara ulaşmalarını ve kalkınmanın güçlü aktörleri haline gelmelerini önemsediklerini kaydeden Göktaş, 2025 Aile Yılı'nın kadınların potansiyelini daha etkin kıldıkları yıl olmaya devam edeceğini söyledi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda kadınların hayatın her alanında var olmaları için çalışmalarını kararlıkla sürdüreceklerini belirtti.

Halkbank ile yapılan işbirliğiyle sadece il bazlı değil tüm Türkiye'deki kendi hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen her kadının yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Göktaş, "Bugün attığımız bu adım kendi emeğiyle, azmiyle, cesaretiyle yükselen kadınların yolunu açan bir kararlılığın ifadesidir. Kadınların potansiyelini görünür kılan her çalışma ülkemizin güçlü yarınlarına atılmış bir imzadır. Bu inançla kadın girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Eğitim ve mentörlük süreçleriyle kadınları desteklemeye devam edeceklerini belirten Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu tırımızla, Türkiye'nin dört bir yanında ulaşmadığımız yer kalmayacak. Gerçekten önemli bir çalışma başlatıyoruz. Kadınlar, bir yandan kendi hayallerini gerçekleştirirken, aynı zamanda eğitimler alarak bakanlığımızın diğer hizmetlerinden de faydalanma imkanı bulacak. Bir yandan kadınları güçlendirirken bir yandan da onlara kadingirisimci.gov.tr üzerinden kurduğumuz platformlarda, diğer bütün desteklerimizle hem eğitim almalarını hem de bu konuda onları bilgilendirmeyi sürdüreceğiz. Bu sürece katkı sunanlara tekrardan teşekkür ediyorum. Yükselen kadınların, yükselen Türkiye'nin yolculuğu daim olsun, tırımızın yolu açık olsun."

"Bir kadının ekonomiye katılımı bulunduğu şehri dönüştürür"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da yaptığı konuşmada, bu yolculuğun her durağında bir kadının hayalinin filizleneceğini ve bir ailenin geleceğinin yeniden şekilleneceğini söyledi.

Arslan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kadınların potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik kararlı ve kapsayıcı çalışmalarının, ülkenin kalkınma sürecine ivme kazandırdığını belirtti.

Proje kapsamında girişimcilikten dijitalleşmeye, markalaşmadan finansallaşmaya kadar geniş yelpazede kadınlara bilgi desteği sunulacağını kaydeden Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimiz, kadınların 'ben de yapabilirim' diyerek kendi yolculuklarına cesaretle çıkmalarını desteklemek. Bir kadının ekonomiye katılımı, yalnızca kendi hayatını değil çevresini, ailesini ve bulunduğu şehri de dönüştürür. Bir kadın üretmeye başladığında o üretimin ışığı ülkenin dört bir yanında görünür hale gelir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen 12. Kalkınma Planı, kadınların iş gücüne katılım oranını yükseltmeyi ve üretim ile istihdamda olan etkin bir rol üstlenmelerini hedeflemektedir. 2002'de yüzde 27,9 olan kadınların iş gücüne katılım oranı, eylül ayı itibarıyla yüzde 35,7'ye, kadın istihdam oranı ise yüzde 25,3'ten yüzde 31,8'e yükselmiştir. Halk Bankası olarak biz de bu vizyonla tam bir uyum içinde, kadınların üretim süreçlerine daha güçlü katılımını teşvik eden çalışmalarımızı sürdüreceğiz."