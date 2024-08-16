Üye Girişi
Haberler

Bakan Göktaş, Türkiye'ye getirilen Filistinli çocuklarla oyunlar oynadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından tedavi amacıyla Türkiye'ye getirilen çocuklarla oyunlar oynadı, ok attı. Göktaş, Türkiye'ye getirilen Filistinli çocukların Bilkent Geleneksel Sporlar Spor Kulübü'nde gerçekleştirdikleri faaliyetlere eşlik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından tedavi amacıyla Türkiye'ye getirilen çocuklarla oyunlar oynadı, ok attı.

Göktaş, Türkiye'ye getirilen Filistinli çocukların Bilkent Geleneksel Sporlar Spor Kulübü'nde gerçekleştirdikleri faaliyetlere eşlik etti.

Çocuklara yönelik etkinliklere ilişkin yetkililerden bilgi alan Göktaş, ilk olarak ok atış alanına geçti. Burada çocuklarla yakından ilgilenen, ok atışlarını ilgiyle izleyen Bakan Göktaş, daha sonra yayı alarak kendisi atış gerçekleştirdi.

Ardından çim alanda hazırlanan oyun parkurunda çocukların yarışlarını takip eden Göktaş, maneje geçerek ata binen çocuklarla da yakından ilgilendi.

Ziyaretin sonunda açıklamalarda bulunan Göktaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırıma varan saldırılarına tepki göstererek sözlerine başladı.

Filistin'de yaşananlardan en fazla etkilenen kesimlerin kadın ve çocuklar olduğunu vurgulayan Göktaş, "Çocukların yeri savaş alanları değil oyun parklarıdır. Onların mermilerin altında değil, sağlıklı, huzurlu ortamlarda bulunması gerekir." dedi.

Türkiye'de misafir edilen Gazzeli çocukların yaralarını sarmaya yönelik her türlü psikososyal desteği sağladıklarını bildiren Bakan Göktaş, "Onlar yaz dönemi boyunca Milli Eğitim Bakanlığımızın yaz okullarına gidiyorlar. Bugün de bu güzel ortamda vakit geçiriyorlar. Bizler de onlarla oyunlar oynadık. Onlara her türlü sosyal ve psikososyal desteği sağlamak adına yanlarında bulunuyoruz." diye konuştu.

Göktaş, dünyanın neresinde olursa olsun mazlum kadınların ve çocukların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Mahinur Özdemir Göktaş Filistin Türkiye İsrail Gazze Spor Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Necdet Ünüvar kimdir? Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar kaç yaşında ve nereli? 13 Üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlandı! Ankara Üniversite, ODTÜ ve İTÜ'nün yeni rektörü kimdir? Göztepe- Fenerbahçe maçı ne zaman? Göztepe- Fenerbahçe maçı saat kaçta, nerede oynanacak? DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? 16 Ağustos DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 16 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Ağustos Süper Lig günün maçları nereden izlenir? İstanbul su kesintisi sorgulama! 16 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir? Uğurcan Çakır kimdir? Uğurcan Çakır nereli, kaç yaşında? Uğurcan Çakır hangi takımlarda oynadı? Çanakkale orman yangını söndürüldü mü? Çanakkale'de orman yangını nerede çıktı? Roblox ne zaman açılacak? 16 Ağustos Cuma Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye var mı? Maymun çiçeği virüsü nedir? OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2024! Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti kaç TL oldu? Osmangazi Köprüsü'ne zam geldi mi, ne kadar oldu? 16 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show, NOW, TRT 1, TV8'de neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 16 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Esin Çepni kimdir? Esin Çepni kaç yaşında, nereli? Bilal Hancı'nın eski eşi kim? FSM KÖPRÜSÜ ÜCRETİ 2024! FSM Köprüsü geçiş ücreti kaç TL oldu? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne zam geldi mi, ne kadar oldu? GELİNİM MUTFAKTA 16 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ÜCRETİ 2024! 15 Temmuz Köprüsü'ne zam geldi mi, ne kadar oldu? 15 Temmuz Köprüsü geçiş ücreti kaç TL? Etna yanardağı patladı mı? Yanardağ patlarsa ne olur? Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında? Aydemir Akbaş neden yoğun bakımda?
title