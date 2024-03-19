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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de yapılan Yaşlı Profili Araştırması sonuçlarını paylaşacak

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Araştırma kapsamında 22 binden fazla haneyle görüşmeler gerçekleştirildi. Yaşlıların tecrübeleri ve gençlerin enerjisi arasındaki kuşaklararası dayanışmanın önemi vurgulandı. Bakanlık, yaşlılara özel hizmet modelleri geliştiriyor ve bakım desteği sağlıyor. Yaşlı Profili Araştırması sonuçları, yaşlılara yönelik çalışmaların geliştirilmesinde yol haritası olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " Türkiye'de ilk kez yapılan Yaşlı Profili Araştırması'nda çok çarpıcı sonuçlar elde ettik. Araştırma kapsamında 22 binden fazla haneyle görüşmeler gerçekleştirdik. Üç gün sonra araştırmanın sonuçlarını milletimizle paylaşacağız" dedi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında huzurevi sakinleri ile gerçekleştirilen iftara katıldı.

"Kadim medeniyeti ve gelenekleri yarınlara taşıyan en değerli varlıklar" olarak nitelendirdiği yaşlılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Göktaş, büyüklerin tecrübelerinin her daim gençlerin yolunu aydınlattığını belirtti.

Hızla akıp giden hayatta kuşaklararası dayanışmanın her geçen gün daha da önemli hale geldiğini bildiren Göktaş, "Gençlerin yaşlıların bilgeliklerinden, yaşlıların ise gençlerin enerjisi ve yeniliğe açık olmalarından faydalanmaları bizler için çok kıymetlidir. Bu nedenle, kuşaklararası dayanışma, yaşlıların sosyal hayata daha aktif bir şekilde katılımlarına fırsat sunar. Ayrıca, gençlerin de büyüklerimize yardım etmeleri ve ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmalarını sağlar." diye konuştu.

Kuşaklararası etkileşimin toplumun her kesiminin birbirine destek olmasını sağladığını, toplumsal birliği ve bütünleşmeyi güçlendirdiğini dile getiren Göktaş, şunları söyledi:

"Bakanlık olarak, her zaman değerli büyüklerimizin yanında ve hizmetinde olmaya gayret ediyoruz. Yaşlılarımızın aileleri ve yakınlarıyla beraber, sosyal hayat ile bağlarını güçlendirerek güvenli ve mutlu bir hayat sürmeleri için çalışıyoruz. Ülkemizin her köşesinde ve tüm illerimizde yaşlılarımız ve aileleri için özel hizmet modelleri geliştiriyoruz. Yaşlılarımıza, uzun süreli, gündüz ve evde bakım yardımlarımızla destek oluyoruz. Bu hizmetlere yönelik altyapımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Kurumlarımızda ağırladığımız büyüklerimize, tüm ihtiyaçlarını kapsayan hizmetler sunuyoruz. Aynı zamanda gündüz merkezlerimizde sosyal hayata katılımı destekleyerek, hayatın her anını değerli büyüklerimizle paylaşmak istiyoruz. 2016'da başlattığımız Yaşlı Destek Programı'mızla yaklaşık 88 bin hanede 128 bin yaşlımızın bakımlarını gerçekleştirdik."

Göktaş, Bakanlık olarak yaptıkları Yaşlı Profili Araştırması'nı tamamladıklarını belirterek "22 Mart'ta milletimizle paylaşacağız. Bu araştırmanın sonuçları, yaşlılara yönelik yürüttüğümüz çalışmaların ve politikaların geliştirilmesinde bize önemli bir yol haritası sunacak." dedi.

Büyüklerle bir araya gelmeyi, onların duasını almayı her şeyden kıymetli olarak nitelendiren Göktaş, salondaki yaşlılara hitaben, "Sizlerin tecrübesiyle yolumuz aydınlanıyor, sizlerin duasıyla zorluklar kolaylaşıyor. Gönlünün gücüyle bizlere destek olan, merhameti ve güler yüzüyle yüreğimizi ısıtan, zamanı aşan tecrübesiyle bize yol gösteren, cesaret veren büyüklerimize her zaman ihtiyacımız var. Biz 7'den 77'ye, geçmişten geleceğe, her birlikte Türkiye'yiz. Türkiye Yüzyılında, her geçen gün büyüyen bir aşkla, ülkemize hizmet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

-Yaşlı Profili Araştırması

Öte yandan Bakan Göktaş, iftar öncesi gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Sözlerine tüm büyüklerin Yaşlılara Saygı Haftası'nı kutlayarak başlayan Göktaş, onlara sağlıklı, mutlu, huzurlu yaşam dileklerini iletti.

Her yıl 18-24 Mart tarihlerinin Yaşlılara Saygı Haftası olarak kutlandığını dile getiren Göktaş, "Bugünlere gelmemizde büyük emekleri olan büyüklerimize daha fazla ihtimam göstermeye her daim saygı ve sevgiyle yaklaşmaya vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Bakanlık olarak her zaman onların yanında olma, onlara hizmet etme gayretinde olduklarını aktaran Göktaş, şunları söyledi:

"Yaşlılarımızın aileleri ve yakınlarıyla beraber, sosyal hayat ile bağlarını güçlendirerek güvenli ve mutlu bir hayat sürmeleri için çalışıyoruz. Ülkemizin her köşesinde ve tüm illerimizde yaşlılarımız ve aileleri için özel hizmet modelleri geliştiriyoruz. Evde bakım desteğimizle Türkiye'nin dört bir yanında yaşlılarımızın yanında oluyoruz. 2016 yılında başlattığımız Yaşlı Destek Programı'mızla yaklaşık 88 bin hanede 128 bin yaşlımızın bakımlarını gerçekleştirdik."

Bakanlık tarafından yapılan Yaşlı Profil Araştırması'na yönelik soru üzerine de Göktaş, araştırmanın sonuçlarını cuma günü kamuoyuyla paylaşacaklarını yineledi.

Tüm dünya ile Türkiye'de de yaşlı nüfusunun giderek artığına dikkati çeken Göktaş, "Bugün yüzde 10 olan 65 yaş ve üzeri nüfus oranımızın 2030'da yüzde 12,9, 2040'ta ise yüzde 16,3 olması bekleniyor. Türkiye'de ilk kez yapılan Yaşlı Profili Araştırması'nda çok çarpıcı sonuçlar elde ettik. Araştırma kapsamında 22 binden fazla haneyle görüşmeler gerçekleştirdik. Üç gün sonra araştırmanın sonuçlarını milletimizle paylaşacağız" dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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