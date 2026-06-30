Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan'ın AB yetkilileriyle görüşmesinin ardından ortak basın açıklaması yaptı Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ile Ankara'da yaptığı görüşmesinin ardından ortak basın açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fidan'ın Kallas, Kos ve Brunner ile Ankara'da bir araya geldiği belirtildi.

Tarafların, Türkiye'nin aday ülke statüsüne atıf yaparak Türkiye-AB ilişkilerinin hızla değişen jeopolitik ortamda bölgesel istikrar ve ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesindeki stratejik değeri vurguladığı belirtilen açıklamada, Türkiye-AB ilişkilerini küresel bir perspektifle ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada, tarafların ekonomik ve ticari işbirliği, bağlantısallık, göç, güvenlik ile dış ve güvenlik politikasındaki ortak sınamalar dahil olmak üzere, ortak çıkarlarının bulunduğu konuları gözden geçirdikleri aktarıldı.

Tarafların bu alanlarda mevcut işbirliğine ve karşılıklı faydaya dayalı ilişkilerini daha da güçlendirecek adımlar atma yönündeki ortak kararlılıklarını yinelediği belirtilen açıklamada, tarafların bölgesel istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinin önemi hususunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, tarafların Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs meselesine ilişkin çabalarına destek beyan ettiği aktarılarak, AB tarafının genişleme bağlamında, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, temel hakların korunması ve yüksek demokratik standartların sağlanması ihtiyacına değinildiği kaydedildi.

Açıklamada, tarafların Ukrayna, Rusya, Orta Doğu, Afrika ve Güney Kafkasya dahil olmak üzere, güncel küresel ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunduğu, bu meselelerin geliştirilmiş istişare ve eş güdüm yoluyla ele alınması yönündeki ortak çıkar ve sorumlulukları ile çok taraflılığa ve kural temelli çok taraflı düzene olan bağlılıklarını yinelediği belirtildi.

Tarafların, Türkiye ve AB'nin, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya ve uluslararası hukuka dayalı, adil ve kalıcı bir barışı desteklemeye yönelik kararlılığı paylaştıkları hususunda mutabık kaldığı belirtilen açıklamada, "AB tarafı, tüm devletler tarafından AB yaptırımlarının delinmesinin önlenmesinin önemine değinmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, tarafların, Türkiye ve AB'nin Güney Kafkasya genelinde bölgesel barış ve refaha daha iyi katkıda bulunmaya, bu suretle bağlantısallık, ticaret ve ekonomik bağları güçlendirmeye yönelik birbirini tamamlayıcı çabalarında eş güdüm yapma hususunda mutabık kaldığı vurgulanarak, bu doğrultuda, somut adımları birlikte destekleyeceği anlatıldı.

Türk vatandaşlarının vize işlemlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu

Tarafların, güvenlik ve savunma konularında diyalog ve işbirliğinin NATO ile tamamlayıcı nitelikte olacak şekilde güçlendirilmesinin öneminin altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Taraflar, Gümrük Birliği'nin uygulanmasının iyileştirilmesine yönelik çabaları sürdürme ve bir yandan Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna da zemin hazırlama yönündeki iradelerini yeniden teyit etmişlerdir. Her iki taraf da Türkiye ve AB'nin rekabet gücü ve ekonomik güvenliği açısından, sanayi politikasında kapsayıcı ve karşılıklılığa dayalı bir yaklaşımın öneminin altını çizmişlerdir. Ayrıca, Türkiye'nin Tek Avrupa Ödeme Alanı'na (SEPA) olası katılımının faydalı olacağı hususunda mutabık kalmışlardır. Taraflar, Vize Serbestisi Diyaloğu'na ilişkin mevcut durumu ele almışlar ve Türk vatandaşlarının vize başvuru ve işlem süreçlerine ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Taraflar, mevcut jeopolitik durum ve bunun nüfus hareketleri üzerindeki olası etkilerine atıfla, Türkiye ve AB'nin karşı karşıya olduğu ortak sınamaları ele almışlar ve sınır yönetimi ile göçmen kaçakçılığıyla mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi dahil olmak üzere, bu sınamaların üstesinden gelmek için birlikte çalışma yönündeki kararlılıklarını dile getirmişlerdir."

Açıklamada, tarafların ticaret, enerji, ulaştırma ve dijitalleşme alanlarında işbirliğinin önemini, bölgesel bağlantısallık gündemi bağlamında da vurguladıkları belirtilerek, bu doğrultuda, Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki faaliyetlerine kademeli olarak yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladıkları aktarıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Taraflar, yeniden bir araya gelme ve ekonomi, ticaret, göç ve güvenlik, sağlık, bilim ve yenilikçilik ile tarım alanları da dahil olmak üzere, müteakip üst düzey diyalog toplantılarını tercihen yıl sonundan önce planlama hususunda mutabık kalmışlardır."