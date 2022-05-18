DHA DIŞ ' Bakan Çavuşoğlu, Türkevi'nde 'Hanım Sultanlar' sergisini gezdi - Haberler

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DHA DIŞ ' Bakan Çavuşoğlu, Türkevi'nde 'Hanım Sultanlar' sergisini gezdi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DHA DIŞ ' Bakan Çavuşoğlu, Türkevi'nde 'Hanım Sultanlar' sergisini gezdiABD, (DHA)- ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkevi'nde sergilenen Üsküdar belediyesi tarafından hazırlanan Osmanlı Saray hayatını ve kadınların sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda üstlendikleri...

DHA DIŞ ' Bakan Çavuşoğlu, Türkevi'nde 'Hanım Sultanlar' sergisini gezdi

ABD, (DHA)- ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkevi'nde sergilenen Üsküdar belediyesi tarafından hazırlanan Osmanlı Saray hayatını ve kadınların sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda üstlendikleri rolleri anlatan 'Hanım Sultanlar' sergisini gezdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dünya, Güncel, Haberler

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