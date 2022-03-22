Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu Pakistan'da mevkidaşlarıyla ikili görüşme gerçekleştirdi
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre İslam İşbirliği Teşkilatı 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sebebiyle Pakistan'ın İslamabad kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi.
İslam İşbirliği Teşkilatı 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sebebiyle Pakistan'ın İslamabad kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, mevkidaşları KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwiani ve Gine Dışişleri Bakanı Morrisande Koyaté ile ikili görüştü.