Bakan Çavuşoğlu, özel sporcuları kabul etti

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Down Sendromlular Futsal Milli Takım oyuncuları ve Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın'ı kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Peru'da düzenlenen Down Sendromlular Futsal Şampiyonası'nda 3'üncü olan Down Sendromlular Futsal Milli Takım oyuncuları ve Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın'ı kabul etti" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel