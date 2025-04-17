Bakan Bolat: Yeni Suriye İçin Ortak Çalışmaya Hazırız

- Bakan Bolat: "Yeni Suriye'nin istikrarı, bütünlüğü, birliği ve iyi, güçlü ekonomiye sahip olması için ortak çalışmaya hazırız"

ŞAM - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Suriye Maliye Bakanı Mohamed Yasser Barnia ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Yeni Suriye'nin istikrarı, bütünlüğü, birliği ve iyi, güçlü ekonomiye sahip olması için de birlikte ortak çalışmaya hazırız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şa'ar tarafından karşılanan Bakan Bolat, havalimanında Suriyeli Bakan ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Bolat daha sonra Ekonomi ve Sanayi Bakanlığına geçerek Suriyeli Bakan eş-Şa'ar bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere ivme katacak olan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının yol haritası da ele alındı.

İkili görüşmede Suriyeli Bakan, ziyareti büyük bir sevinçle karşıladıklarını ifade ederek, "Ülkemizle ilgili şu an malum bir takım engeller var ama bunları beraberce aşacağız. Suriye, coğrafya, tarih ve kültür olarak Türkiye'ye çok yakın bir ülke. İki ülke arasında çok etkin bir ilişki kuracağız, beraber çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Eş-Şa'ar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara arasındaki ilişkilerin olumlu, yapıcı ve nitelikli olduğunu kaydederek, "Dolayısıyla biz burada adeta tarihi yeniden yazmaya çalışacağız. Hedefimiz ilişkileri kolaylaştırmak ve geliştirmek olacak. Bu çalışmalara kalbimizi de katacağız" dedi.

Türkiye'nin Suriye'ye olan yaklaşımı hakkında bilgi veren Ticaret Bakanı Bolat ise, "Özgür ve yeni Suriye'nin gelişimi için Türkiye'nin elinden geleni yapacağız. Hep birlikte yepyeni, güçlü, istikrarlı, birlik içinde yeni Suriye oluşturulacak. Biz de Türkiye hükümeti ve halkı olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Suriye'nin sanayisiyle, tarımıyla, hizmetler sektörüyle, enerjisiyle yeniden güçlü şekilde ekonomisini kurup, halkının refah içinde olacağı istikrarlı Suriye'nin kuruluşu için biz de gayret edeceğiz çünkü Türkiye ve Suriye'nin istikrarı ve birliği birbirinden ayrılamaz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Suriyeli Ulaştırma Bakanı ile görüştü

Bakan Bolat daha sonra Ulaştırma Bakanlığına geçerek Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman ile görüştü. Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Süleyman, "Kurtuluştan sonra ülkemize hoşgeldiniz. Devrimden sonra her zaman bize destek oldunuz ve bu ziyaret de bunun taçlandırılmasın niteliği taşıyor. Bu ziyaret aynı zamanda iki ülke işbirliğinin aktif bir hale getirilmesi için başlangıç niteliği taşıyor" dedi.

Suriyeli Bakan, Ticaret Bakanı Bolat'a Suriye'deki temaslarındaki görüşmelerinin verimli geçmesi dileğinde bulundu.

Bakan Bolat ise, "Yeni ve özgür Suriye'nin istikrar ve bütünlük içinde ekonomisini güçlendirmiş, refahını arttırmış bir şekilde yola devam etmesini diliyorum. İki kardeş ülkenin birlikte siyasi olarak, ekonomik olarak, ticari olarak, sosyal ve kültürel olarak ittifak içinde olmasını, entegre içinde olmasını yürekten arzuluyoruz" dedi.

Bakan Bolat konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Yeni hükümet kurulduktan sonra Şam'a gelen ilk resmi heyetiz. Güçlü bir ülke için güçlü bir ekonomiye ihtiyaç var. Güçlü bir ekonomi olması için, güçlü ticarete ve yatırımlara ihtiyaç var. Ekonomik entegrasyon olması içinde güçlü bir ulaştırma altyapısına ihtiyaç var. Başta karayolları, demiryolları, deniz yolları, havayolları olmak üzere altyapıların yenilenmesi, onarılması ve de uluslararası geçişlere ve hatlara bağlantıların gerçekleştirilmesi büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'yol medeniyet demektir' der."

"Suriye ve Suriye halkı için çok güzel hizmetler yapmasını niyaz ediyoruz"

Bakan Bolat, Suriye Maliye Bakanı Mohamed Yasser Barnia ile de görüştü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat görüşmede devrimden sonra yeni Suriye'nin yeni hükümetinin temsilcileri ile bu toplantıları yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, Suriye'nin 13-14 sene boyunca geçirdiği zor günlerde Türkiye'nin hükümet, devlet ve millet olarak Suriye halkının yanında yer aldığını söyledi.

"29 Mart'ta kurulan yeni hükümetin Suriye ve Suriye halkı için çok güzel hizmetler yapmasını niyaz ediyoruz" diyen Bakan Bolat, "Bu noktada biz Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla tüm Bakanlıklar ve özel sektör kuruluşları olarak adeta iki devlet tek millet gibi, stratejik iş birliği, ekonomik ve sosyal tam entegrasyon noktasında her türlü koordinasyonu ve iş birliğini yapmaya hazırız. Yeni Suriye'nin istikrarı, bütünlüğü, birliği ve iyi, güçlü ekonomiye sahip olması için de birlikte ortak çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, "Türkiye ve Suriye bu coğrafyada batı ile doğu arasında, Avrupa ile Orta Doğu arasında bir köprü vazifesi görmektedir, birleştiricidir. Zor günleri atlatıp yeni döneme umutla bakan Suriye'de tarımdan sanayiye, hizmetlerden savunmaya, ulaştırmadan altyapıya, enerjiden teknolojiye her alanda Suriye'nin yeniden imarı noktasında katkı vermeye hazırız" açıklamasını yaptı.

Bakan Bolat, Şam temasları kapsamında Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi ile görüştü.