Bakan Bolat: Helal gıda sektöründe harcamaların 3,4 trilyon dolara yükselmesi beklenmektedir

11'inci Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2024 itibarıyla dünyada Müslüman tüketicilerin helal ürün ve hizmetlere yaptıkları harcamalar 2,3 trilyon dolara ulaşmıştır. Bu yıl 2,5 trilyon dolar olması, 2028'e kadar da 3,4 trilyon dolara yükselmesi tahmin edilmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda gerçekleştirilen 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı'nın açılışı Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla yapıldı. Programa Bakan Bolat'ın yanı sıra; Afganistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Afganistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Nooruddin Azizi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti, Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Youcef Belmehdi, Nijerya Federal Cumhuriyeti, Sanayi, Ticaret ve Yatırım Federal Bakanlığı Ticaret ve Yatırım Bakanı Jumoke Oduwole, İran İslam Cumhuriyeti, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyyed Mohammad Atabak, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Fikri Ataoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik İşler Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmad Kawesa Sengendo, Suudi Arabistan Krallığı Ticaret Bakanı Dr. Majid bin Abdullah Al-Kassabi ile Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ve İstanbul Valisi Davut Gül katıldı.

Dünya genelinde hızla büyüyen helal ekonomisinin en kapsamlı buluşmalarından biri olan organizasyon; 40 ülkeden 500 firma, 110 ülkeden 10 bini yabancı 30 bine yakın ziyaretçi, binin üzerinde satın alma profesyoneli ile uluslararası ticaretin gelişmesine güçlü katkı sunuyor. Küresel ticaret, gıda, finans, kozmetik, sağlık ve turizm alanlarında helal ekonomisini bir araya getiren fuarın açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İsrail'in vahşi saldırıları ve katliamları ile iki yıllı aşkın bir süredir çok büyük zulüm ve acılar yaşayan ve 70 bine yakında Filistinli kardeşimizin hayatını kaybettiği Gazze ve Filistin'deki kardeşlerimize selamlarımı iletmek istiyorum. Onlar tarih yazdılar. Dünyaya iki milyarlık Müslüman ümmeti adına İsrail'in katliamına karşı çok başarılı bir direnç gösterdiler, direniş gösterdiler. İnşallah Mısır'ın Şarm el-Şeyh şehrinde varılan ateşkes anlaşması uyarınca en yakın zamanda Gazze'de, Filistin'de yeniden istikrarın, yeniden imarın, yardımların kesintisiz bir şekilde başlayacağı huzurlu bir dönem diliyoruz. Rabbimizin sabredenlere vaat ettiği selam ve bereketin mazlum coğrafyalardaki tüm kardeşlerimize özellikle Filistin'de, Gazze'de ve Lübnan'da, Suriye'deki, Yemen'deki kardeşlerimizin de üzerinde olmasını niyaz ediyoruz" dedi.

'MÜSLÜMANLAR OLARAK DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 25'İNİ OLUŞTURUYORUZ'

Bakan Bolat, "Bugün itibariyle Türkiye'nin İslam ülkeleriyle ticaretinin toplam ticareti içindeki payı yüzde 26'ya yükseldi. Bu rakam 22 sene önce sadece yüzde 11'di. Bu yılki konu başlığı 'Helal Ticaretinde İnovasyon ve Mükemmeliyetçilik' konusu seçilmiştir. Helal Ticaret sadece yüce inancımız, dinimiz, İslam'ın bir hassasiyeti değil, aynı zamanda sağlık, kalite, sürdürülebilirlik ve etik değerlere dayalı bir ekonomik modelin de temsilcisidir. Dünyada Müslüman nüfusumuz 2 milyarı aşmış bulunmaktadır. ve bu rakamla dünya nüfusunun yüzde 25'ini oluşturuyoruz Müslümanlar olarak. Bu büyüme trendiyle 2030'a kadar da 540 milyondan fazla Müslüman genç nüfusa sahip olacağımız öngörülmektedir. 2024 yılı itibariyle dünyada Müslüman tüketicilerin helal ürün meclislerine yaptıkları harcamalar 2,3 trilyon dolara ulaşmıştır. Bu yıl 2,5 trilyon dolar olması 2028 yılına kadar da 3,4 trilyon dolara yükselmesi tahmin edilmektedir. Helal gıda sektöründe de 2028 yılı itibariyle yaklaşık 2 trilyon dolara yakın bir helal ürün harcaması beklenmektedir. Helal kavramı sadece gıdayı değil; giyim, kuşam, turizm, medya, eğlence, eczacılık, kozmetik gibi sektörleri de kapsamaktadır. Helal ürün ya da hizmet için belge yerlerine çok önemli bir kavramdır ve çok önemli bir enstrümandır. Helal belgelendirme noktasında Müslüman ülkeler arasında hem kendi milli kuruluşları bulunmakta hem de uluslararası bir üst yapı bulunmaktadır. Bu noktada biz Türkiye olarak helal standart, helal uygunluk değerlendirme ve helal akreditasyon konularının açısından kurumsal ve yasal altyapıyı çok yıllar önce tamamladık. 2011 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı önemli bir kurulum İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) yayınladığı SMIIC helal standartlarını milli standartlar olarak kabul ettik. Bunun yanında 2017 yılında Helal Akreditasyon Kurumumuz HAK'ı kurduk. Tek yetkili kuruluştur. Helal akreditasyon verme noktasında ve Ticaret Bakanlığımıza bağlı bir kuruluştur. Helal Akreditasyon Kurumu'nun akreditasyon belgelendirme yetkisi verdiği kuruluşlar kendilerine başvuran şirketler ya da işletmelere incelemeler sonucunda helal akreditasyon belgesi verebilmektedir" ifadelerini kullandı.

'11'İNCİ DÜNYA HELAL ZİRVESİ'NİN HAYIRLI VE BEREKETLİ OLMASINI DİLİYORUM'

Burada bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, "Üretim standartlarının ve tüketim alışkanlıklarının çok hızlı değiştiği bir dönemde, İslam'ın hayata daire en temel düsturu olan helal konusunun etraflıca müzakere edildiği 11'inci Dünya Helal Zirvesi'nin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Buluşmamızın İslam dünyasında bu konudaki farkındalığı ve hassasiyeti arttırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. İslam hayat dinidir. İslam'ın ahkamı aileden topluma, sanattan siyasete, eğitimden ticarete, üretimden tüketime kadar hayatın bütün alanlarını kuşatır" şeklinde konuştu.

Bakan Bolat'ın konuşmalarının ardından Ticaret Bakanlığı'nın Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ve Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Otoritesi (SFDA) arasında bir iş birliği anlaşması imza töreni gerçekleştirilip kurdele kesimi yapıldı.