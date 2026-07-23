Habur Sınır Kapısı: Türkiye'nin İhracat Üssü

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Habur Sınır Kapısı'nın Türkiye'nin en önemli ihracat kapılarından biri olduğunu belirterek, "Bugün Habur Gümrük Kapımız en az Batı'ya açılan Edirne'deki Kapıkule Gümrük Kapımız kadar önemli" dedi.

Bakan Ömer Bolat, Şırnak Şehir Buluşmaları programı kapsamında beraberinde Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Ticaret Bakan Yardımcıları Mustafa Tuzcu ve Sezai Uçarmak ile Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın da yer aldığı heyetle Silopi ilçesindeki Habur Gümrük Kapısı'na geldi. Bakan Bolat ve beraberindeki heyet, inceleme öncesinde iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi.

'HABUR, TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ İHRACAT KAPILARINDAN'

Toplantıda konuşan Bakan Bolat, Habur'un sadece bir dış ticaret kapısı değil, aynı zamanda Türkiye'nin en önemli ihracat kapılarından biri olduğunu söyleyerek, "Burası gerçekten Valimin de ifade ettiği gibi Türkiye'nin en önemli ihracat kapılarının başında gelmekte. Yani sadece dış ticaret kapısı demiyorum, ihracat kapısı. Çünkü bundan 3 sene önce Irak'la yaklaşık 20 milyar dolar dış ticaretimiz vardı. Pandemiden sonraki büyük çıkış dönemlerinde ve o dönemde Türkiye-Irak dış ticareti 20 milyar dolara yaklaşmıştı. Geçen yıl itibarıyla da ihracat artı ithalat toplamımız 14,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Şu anda Irak'ta yeni bir hükümet kuruldu. Önümüzdeki hafta salı günü inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın misafiri olarak Ankara'ya resmi bir ziyaret yapacaklar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde heyetler arası ve liderler arasında önemli görüşmeler yapılacak. İnşallah Güneydoğu'muzda İpek Yolu'nun geçtiği bu tarihi Habur geçiş noktasındaki ticaret hacmi daha da yükselecek. İnanıyoruz ki Irak'ta da kendi içindeki gümrük konularında mutabakatlar sağlanıp hızla normalleşme süreci tamamlanınca ihracat ve ithalat rakamlarımız daha da artacak" dedi.

'KALKINMA YOLU PROJESİ'NİN ÖNEMİ BİR KEZ DAHA ANLAŞILDI'

Körfez'deki gelişmelerin bölgedeki ulaşım ve enerji koridorlarının stratejik önemini artırdığını dile getiren Bolat, "Körfez'de maalesef görmeyi arzu etmediğimiz bir sıcak savaş aşağı yukarı 5'inci ayını tamamlamak üzere. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve bu savaşın bölge ülkelerine sirayet etmesi karşısında enerji, taşımacılık ve lojistik koridoru olarak en önemli geçiş noktalarının başında Irak ve Suriye üzerindeki ulaşım hatları geliyor. Kerkük-Ceyhan boru hattı tekrar büyük önem kazandı. Irak hükümeti buraların kapasitelerini artırmak istiyor. Kalkınma Yolu Projesi'nin ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı" diye konuştu.

'NUSAYBİN-KAMIŞLI GÜMRÜK KAPISI'NI YIL SONUNA KADAR AÇMAYI ARZU EDİYORUZ'

Suriye ile yürütülen çalışmalara da değinen Bolat, "Şu anda Suriye ile aramızda 6 gümrük kapısı faal şekilde çalışıyor. 5 tanesinde ticaret ve yolcu geçişi var. Dün Suriye Gümrük Bakanı ile görüşmemizde, Nusaybin-Kamışlı Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda çalışmalara başladıklarını, planlamaları tamamladıklarını ve yıl sonuna kadar Suriye tarafındaki çalışmaları bitirmeye gayret ettiklerini ifade ettiler. İnşallah yıl sonuna kadar birlikte Nusaybin-Kamışlı Gümrük Kapısı'nı da açmayı arzu ediyoruz. Bu da çok memnuniyet duyduğumuz önemli bir gelişme oldu" dedi.

'SUUDİ ARABİSTAN, 14 YILDIR KAPALI OLAN TRANSİT TİCARET VİZELERİNİ AÇTI'

Bolat, Körfez ülkeleriyle taşımacılıkta yaşanan gelişmelere ilişkin de "Bu son Körfez Savaşı başladıktan sonra girişimlerimiz üzerine Dışişleri Bakanlığımızla da beraber çalıştık. Suudi Arabistan 14 yıldır kapalı olan transit ticaret vizelerini açma konusunda hükümetimizle mutabakata vardı ve Türk taşımacıları artık vizelerini alabiliyorlar. Habur üzerinden Irak, Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerine taşımacılık yapabiliyorlar. Suriyeli bakanın bize dünkü ifadesiyle günde 300'e yakın Türk TIR'ı Suriye üzerinden transit ticarete geçebiliyor. Bunlar olumlu gelişmeler" diye konuştu.

'HABUR GÜMRÜK KAPIMIZ EN AZ KAPIKULE KADAR ÖNEMLİ'

Habur Sınır Kapısı'ndaki ticaret hacminin arttığını belirten Bolat, "Bu coğrafyadan geçen ulaşım hatları ve gümrük geçişlerinin ne kadar önemli olduğu son gelişmelerle net olarak ortaya çıktı. Bugün Habur Gümrük Kapımız en az Batı'ya açılan Edirne'deki Kapıkule Gümrük Kapımız kadar önemli ve o hacimde çalışan en önemli iki gümrük kapımızdan biridir. Bu yılın ilk 6 ayında günlük ortalama 2 bin araç girişi ve 2 bin araç çıkışı gerçekleşiyordu. Temmuz ayının ilk 22 gününde ise günlük ortalama 2 bin 500 araç girişi ve 2 bin 500 araç çıkışı gerçekleşti. Bu da ticaretin artmakta olduğunu göstermektedir. Gümrük işlemleri ile bankacılık işlemleri arasındaki senkronizasyon sağlandığında Türkiye-Irak ticaretinin çok daha yüksek rakamlara ulaşacağına inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı