Bakan Bolat, eylül itibarıyla ihracatın 283,7 milyar dolara ulaştığını söyledi

Türkiye İnovasyon Haftası programında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Eylül ayı, bu yıl ihracat için çok güzel, bereketli bir yıl oldu. Bu yılın ilk 9 ayının 5'inde aylık rekorlar kırdık ve 6 ay artışlarımız oldu. Şu anda eylül ayı itibari ile yüzde 5,2 yıllıklandırılmış artış oranıyla 283,7 milyar dolara ulaştık ve yıl sonu hedefi olan 282'yi 1,7 milyar dolar aşmış durumdayız. Yıl sonunda daha güzel rakamlara ulaşmayı birlikte hedefliyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haliç Kongre Merkezi'nde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası (TIW26) programına katıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenlenen program, bu yıl 'Humanity 6.0-İnsanlığın Yeni Evresi' temasıyla gerçekleştiriliyor. Programa Bakan Bolat'ın yanı sıra TİM Başkanı Mustafa Gültepe, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı. Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen törende ödüller, Bakan Bolat ve TİM Başkanı Gültepe tarafından sahiplerine verildi.

'16 YILDIR SÜREKLİ KESİNTİSİZ BÜYÜME VE 1.7 TRİLYON DOLAR MİLLİ GELİR'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiyemiz siyasi istikrarı ve ekonomik istikrarıyla kuzeyinde, güneyinde, doğusunda, batısındaki sıcak savaşların ortasında yer almasına rağmen ve 44 yıldır çok büyük kayıplara yol açan bir terörle mücadele süreci olmasına rağmen terörle mücadeleyi kazandı ve ekonomik istikrarını korudu, ekonomik gelişmesini devam ettirdi ve bu anlamda siyasi ve ekonomik istikrar içinde, Batı dünyası için de, Doğu dünyası için de ortak olmak istenilen kilit bir oyuncu, kilit bir ülke haline geldi. 16 yıldır sürekli kesintisiz büyüme ve 1.7 trilyon dolar milli gelire ulaşmak, 18 bin 300 dolar kişi başı milli gelire ulaşmak bizim için gerçekten önemli oldu. Cari işlemlerde de son 3,5 yıldır herhangi bir kriz durumu meydana gelmeden, istikrarlı, tutarlı bir şekilde mal ve hizmet piyasalarında, para ve döviz piyasalarında büyük oynaklıklara yol açmayan bir tempo ve ortamda cari işlemler açığı da makul bir şekilde devam ettiriliyor" dedi.

'YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN İHRACATININ PAYI YÜZDE 43,7'YE YÜKSELDİ'

Bakan Bolat, "Eylül ayı bu yıl ihracat için çok güzel, bereketli bir yıl oldu. Bu yılın ilk 9 ayının 5'inde aylık rekorlar kırdık ve 6 ay artışlarımız oldu. Şu anda eylül ayı itibari ile yüzde 5,2 yıllıklandırılmış artış oranıyla 283,7 milyar dolara ulaştık ve yıl sonu hedefi olan 282'yi 1,7 milyar dolar aşmış durumdayız. Yıl sonunda daha güzel rakamlara ulaşmayı birlikte hedefliyoruz. Hizmetler ihracatında da 125,1 milyar dolar Ağustos ayı Merkez Bankası tarafından açıklanan rakamlara göre, yıllıklandırılmış ihracat hacmine ulaştık. Mal ve hizmet toplamında da yıl sonu hedefimiz 410 milyar dolarken, 409 milyar dolara geldik. Burada inovasyonun, teknolojinin, AR-GE'nin katkısını en çok göreceğiniz alan orta yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatımız olmaktadır. 2002 yılında yüzde 30,4 olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının toplam mal ihracatındaki payı 10 milyar dolardı o zaman ve yüzde 30,4'tü. Bu rakam aşağı yukarı geçen yıl sonunda 112 milyar dolara geldi. Bu yıl da ilk 9 ay itibariyle 86,5 milyar dolara yükseldi. Pay olarak da yüzde 43,7'ye ulaştı. Neredeyse 13,5 puan arttı" diye konuştu.

'SON 13 YIL EN FAZLA İLERLEME SAĞLAYAN ORTA GELİRLİ EKONOMİLERİ ARASINDA BAŞTA GELİYORUZ'

Bakan Bolat, "Geçen yıl kilogramı 1 dolar 53 cent olan ihracatınız bu yıl ilk 9 ay sonunda 1 dolar 73 cent'e yükseldi. Burada çimento, mermer gibi tonajda çok büyük ama değerde daha düşüklerde olan ihracat kalemlerini düşürdüğümüzde kilogram ihracatımız 2 dolar 11 cent'e yükselmiş oldu. Baktığımızda bazı sektörlerde çok daha fazla. Savunma sanayinde kilogram 61,5 dolar, bunun dışında Türkiye ortalamasının 39 katı. İlaç sektöründe 25 dolar, gemi ve yat sektöründe 14 dolar, otomotiv sektöründe 9 dolar olabilmekte. Hatta hazır giyimde 80 dolar, 100 dolara kadar yükselen kilogram değeri olan ihracatımız bulunmakta. Cumhurbaşkanımızın bize çizdiği Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde her alanda ilerlemeye çalışıyoruz. Bugün 97 teknoloji geliştirme bölgemizin 284 milyar dolarlık mal ihracatımıza katkıları 21 milyar dolardır. Hizmetler sektöründeki ihracatımızda yıllık 6 milyar dolar ihracatımız var, yükseldik. 6 milyar dolar işte bu teknoloji geliştirme bölgelerinde dünyaya ihraç edilmektedir. 2026 yılı Küresel İnovasyon Endeksi açıklandı. Türkiye 139 ülke arasında 45'inci sırada. Üst orta gelir grubundaki 35 ülke içerisinde de 3'üncü sırada bulunmaktayız. Son 13 yıl en fazla ilerleme sağlayan orta gelirli ekonomiler arasında başta geliyoruz. Sanayi tasarımı, markalaşma, araştırma geliştirme, fikri mülkiyet alanlarında hızla ilerleyen bir yapımız bulunmakta. Bir de Avrupa inovasyon sıralaması var. 2025 verilerine göre Türkiye inovasyon performansını bir yılda 2,7 puan, 2018'den bu yana da 6,6 puan arttırmış bulunmaktadır. Piyasaya yeni sürülen işletme için yeni ürünlerin satışları ile yüksek öğrenimli nüfus göstergelerinde AB ortalaması ile Türkiye aynı seviyede bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

'BU YIL 70 İLDEN 2 BİN 641 FİRMA BAŞVURUSU'

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Firmalarımız kapsamlı bir yaklaşımda stratejilerinden kültürüne kadar kendisini ölçebiliyor ve yıldan yıla gelişimlerini takip edebiliyor. InovaLIG'e 2014'te 460 firmayla başlamıştık. Bu yıl ise 70 ilimizden 2 bin 641 firma başvurdu. Burada 70 ilin altını çizmek istemek çizmek isteriz. InovaLIG bu anlamda Türkiye'nin her köşesine yayılan bir inovasyon hareketliliğine dönüştü. Artık inovasyonun yalnızca büyük şehirlerimizde değil, Anadolu'nun dört bir yanındaki firmalarımızda da karşılık bulduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı