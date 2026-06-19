Bakan Bolat, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Reiche ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile görüştü. Bakan Bolat, görüşmede, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize süreçlerinin kolaylaştırılması ve Made in EU yaklaşımı çerçevesinde Türkiye'nin Avrupa değer zincirlerine sağladığı katkının daha görünür hale getirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün, Ankara'da, Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Katherina Reiche ile Türkiye-Almanya JETCO 6. Dönem Toplantısı kapsamında son derece verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdik. Sayın Reiche ile görüşmemizde; ticaret, yatırımlar, sanayi iş birliği, enerji dönüşümü, yeşil ve dijital dönüşüm, ulaştırma, bağlantısallık ve üçüncü ülkelerde iş birliği imkanlarını kapsamlı şekilde ele aldık. Türkiye ile Almanya arasındaki güçlü ekonomik entegrasyonun, Avrupa'nın rekabet gücü ve küresel tedarik zincirlerinin dayanıklılığı açısından stratejik önem taşıdığı hususunda ortak değerlendirmelerde bulunduk."

Ayrıca Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize süreçlerinin kolaylaştırılması, Avrupa sanayi politikaları ve 'Made in EU' yaklaşımı çerçevesinde Türkiye'nin Avrupa değer zincirlerine sağladığı katkının daha görünür hale getirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunduk. Köklü ortaklığımızı yeni dönemin ihtiyaçları doğrultusunda daha ileri seviyelere taşıma yönündeki ortak irademizi bir kez daha teyit ettik. Almanya, 52 milyar doları aşan ticaret hacmiyle ülkemizin en büyük ticaret ortağı konumundadır. Aynı zamanda karşılıklı yatırımlarımızın ve üretim ağlarımızın ulaştığı seviye, ekonomik ilişkilerimizi klasik ticaret ilişkilerinin çok ötesine taşımaktadır."

Kaynak: ANKA