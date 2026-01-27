Bakan Bolat: 282 milyar dolar mal ve 128 milyar dolar hizmet ihracatı için birlikte yol alacağız

ULUSLARARASI İstanbul Mobilya Fuarı'nda konuşma yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Alım heyeti kapsamında da yaklaşık 2 milyon lira bu fuarın desteği söz konusudur. Geçen yılı sizlerle beraber başarıyla kapattık. 273,5 milyar dolar mal ihracatı 122,5 milyar dolar hizmet ihracatı ile toplamda 396 milyar dolara ulaştık. Bu yılda 410 milyar dolar hedefi için birlikte koşacağız. 282 milyar dolar mal ve 128 milyar dolar hizmet ihracatı için birlikte yol alacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uluslararası ölçekte mobilya sektörünün en prestijli üç etkinliğinden biri olarak kabul edilen Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı IIFF 2026 açılış törenine katıldı. Türk mobilya endüstrisinin üretim gücünü, tasarım yetkinliğini ve yenilikçi vizyonuyla düzenlenen fuar; modern ve modüler mobilyalardan lüks tasarımlara, bebek, çocuk ve genç odası mobilyalarından, yatak, ofis, otel ve dış mekan koleksiyonlarına kadar tüm ürün gruplarını aynı çatı altında buluşturmanın hedeflendiği fuarın açılışına Bakan Bolat'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve çok sayıda kişi katıldı.

2025 yılında fuar boyunca gerçekleştirilen görüşmelerde yaklaşık 3 milyar dolarlık iş hacmi yaratılan IIFF kapsamında bu yıl aha güçlü içeriği, artan uluslararası katılımı ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla, Türk mobilya sektörünün küresel rekabet gücünü daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Ziyaretçi profili arasında iç mimarlar, dekoratörler, zincir mağaza yöneticileri, bayiler, ithalat ve ihracat profesyonelleri, otel satın alma yöneticileri ve tasarımcıların yer aldığı fuar; modern, modüler ve lüks mobilyaların yanı sıra ofis, okul, bahçe, çocuk, genç, yatak ve aksesuar kategorilerinde en yeni koleksiyonları bir araya getirecek.

'TÜRKİYE, TÜRK MOBİLYA SEKTÖRÜ DÜNYADA BİR MARKA HALİNE GELMİŞTİR'

Fuar açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracatta da artık Türkiye, Türk mobilya sektörü dünyada bir marka haline gelmiştir. Beğenilen, trend olan, istenilen bir sektör haline gelmiştir. Türk mobilya sektörünün ihracatı dünya ölçeğinde yüzde 1,9; yaklaşık yüzde 2'lik bir pay oluşturuyor. En önemli pazarlarımız arasında Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa pazarları, Rusya ve diğer Afrika ülkeleri, Orta Doğu ülkelerini sayabiliriz. Başka bir sevindirici husus; kilogram değeri. Kilogramı 2 dolar 43 centten, 20 yılda 4 dolar 20 cente yükselmiş durumdadır. Bu da katma değerli ürünler üretildiğinin, AR-GE'ye, tasarıma önem verildiğinin açık bir göstergesidir. Biz de devlet olarak, hükümet olarak, Ticaret Bakanlığı olarak bütün sektörlere olduğu gibi mobilya sektörüne de destekler sağlıyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak geçen yılı; 25 milyar lira mal ihracatında ve yaklaşık 7,5 milyar lirada hizmet ihracatında, toplamda 33 milyar liralık hibe desteklerimiz, desteklerimiz olmuştu. Turquality desteğimiz var. Mobilya sektöründe 11 firmanın 14 markasına, marka programında 4 firmanın 4 markası; toplamda 18 marka desteklenmektedir. Bizim Turquality ve marka desteklerimizin yüzde 5,5'i mobilya sektörüne ayrılmıştır. Ayrıca 42 farklı iş kuruluşu tarafından toplam 68 AR-GE projesi mobilya sektöründe Bakanlığımızca desteklenmiştir. Bunlardan 17'si halen devam etmektedir. Turquality tanıtım projelerimizin en önemlilerinden biri de mobilya sektöründeki 'Heartmade Furniture', 'Türkiye Mobilya Sektörünün Kalbi' olarak gördüğümüz, dünyaya mobilya sektörümüzü tanıtma projesidir. Yeşil Mutabakat'a uyum için 'Responsible' (Sorumluluk) destekleri veriyoruz. 10 mobilya sektöründe bu desteklerden 10'u mobilya sektöründedir" dedi.

'72 KİŞİLİK YURT DIŞI ALICI HEYETİ TÜRKİYE'YE DAVET EDİLMİŞTİR'

Ömer Bolat, "Bu çerçevede fuarları destekliyoruz. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, Bakanlığımızca 'Prestijli Fuar' ilan edilmiştir. ve bu noktada bu fuar Bakanlığımızca desteklenmekte; geçen yıl 102 milyon lira, 502 katılımcıya destek sağlanmıştır. Bu yıl da inşallah desteğimiz tamdır. Bu anlamda şunu ifade etmek istiyorum; mobilya sektöründe bu yıl 2026'da 54 adet yurt dışı fuar bireysel katılım desteği alacaktır. 5 adet yurt dışı fuar organizasyon desteği alacaktır. 7 adet de yurt içi fuar organizasyon desteği alacaktır. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Ayrıca alım heyetlerine de, sektörel heyetlere de destek veriyoruz. Mobilya sektöründe de diğer sektörlerde de bu desteklerimiz devam etmektedir. Bu fuara da 2 adet alım heyeti programı düzenlenmiştir. 72 kişilik yurt dışı alıcı heyeti Türkiye'ye davet edilmiştir. Bunu da biz Bakanlık olarak desteklemekteyiz. Böylece bu alım heyeti kapsamında da yaklaşık 2 milyon lira bu fuarın desteği söz konusudur. İhracatta da artık Türkiye, Türk mobilya sektörü dünyada bir marka haline gelmiştir; beğenilen, trend olan, istenilen bir sektör haline gelmiştir. İnşallah yolunuz açık olsun diyorum o noktada. Türk mobilya sektörünün ihracatı dünya ölçeğinde yüzde 1,9; yaklaşık yüzde 2'lik bir pay oluşturuyor. En önemli pazarlarımız arasında Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa pazarları, Rusya ve diğer Afrika ülkeleri, Orta Doğu ülkelerini sayabiliriz. Başka bir sevindirici husus kilogram değeri. Kilogramı 2 dolar 43 centten 20 yılda 4 dolar 20 cente yükseldi. Bu da katma değerli ürünler üretildiğini, UR-GE'ye, tasarıma önem verildiğini n açık bir göstergesidir. Bizde devlet olarak, hükumet olarak, Ticaret Bakanlığı olarak bütün sektörlerde olduğu gibi mobilya sektörüne destekler sağlıyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak, geçen yılı 25 milyar lira mal ihracatında ve yaklaşık 7,5 milyar lirada hizmet ihracatında olmak üzere toplamda 33 milyar liralık hibe desteklerimiz DİFİF desteklerimiz olmuştu. Turquality desteğimiz var. Mobilya sektöründe 11 firmanın 14 markasına, Marka Programı'nda 4 firmanın 4 markası, toplamda 18 marka desteklenmektedir. Bizim Turquality ve marka desteklerimizin yüzde 5,5'i mobilya sektörüne ayrılmıştır" dedi.

'282 MİLYAR DOLAR MAL VE 128 MİLYAR DOLAR HİZMET İHRACATI İÇİN BİRLİKTE YOL ALACAĞIZ'

Bakan Bolat, "Ayrıca 42 farklı iş kuruluşu tarafından toplam 68 UR-GE projesi mobilya sektöründe Bakanlığımızca desteklenmiştir; bunlardan 17'si halen devam etmektedir. Turquality tanıtım projelerimizin en önemlilerinden biri de mobilya sektöründeki 'Heartmade Furniture' Türkiye'de mobilya sektörünün kalbi olarak gördüğümüz, dünyaya mobilya sektörümüzü tanıtma projesidir. Yeşil Mutabakat'a uyum için Responsible (Sorumluluk) destekleri veriyoruz; 10 mobilya sektöründe bu desteklerden 10'u mobilya sektöründedir. Bu çerçevede fuarları destekliyoruz. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, Bakanlığımızca 'prestijli fuar' ilan edilmiştir ve bu noktada bu fuar Bakanlığımızca desteklenmekte; geçen yıl 102 milyon lira 502 katılımcıya destek sağlanmıştır. Bu yıl da inşallah desteğimiz tamdır. Bu anlamda şunu ifade etmek istiyorum: Mobilya sektöründe bu yıl 2026'da 54 adet yurt dışı fuar bireysel katılım desteği alacaktır. 5 adet yurt dışı fuar organizasyon desteği alacaktır, 7 adet de yurt içi fuar organizasyon desteği alacaktır. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Ayrıca alım heyetlerine de, sektörel heyetlere de destek veriyoruz. Mobilya sektöründe de diğer sektörlerde de bu desteklerimiz devam etmektedir. Bu fuara da 2 adet alım heyeti programı düzenlenmiştir; 72 kişilik bir yurt dışı alıcılar heyeti Türkiye'ye davet edilmiştir, bunu da biz Bakanlık olarak desteklemekteyiz. Böylece bu destek alım heyeti kapsamında da yaklaşık 2 milyon lira bu fuarın desteği söz konusudur. Geçen yılı sizlerle beraber başarıyla kapattık. 273,5 milyar dolar mal ihracatı 122,5 milyar dolar hizmet ihracatı ile toplamda 396 milyar dolara ulaştık. Bu yılda 410 milyar dolar hedefi için birlikte koşacağız. 282 milyar dolar mal ve 128 milyar dolar hizmet ihracatı için birlikte yol alacağız. Bu yıl sizlere ihracat desteklerimizi 45 milyar TL'ye çıkardık. Bu rakamın 33 milyar lirası mal ihracatçıları için harcanacak. Destekleme, fiyat istikrar fonu ödemeleridir. Genel ticaret heyetleri, sektörel ticaret heyetleri, yurt içi yurt dışı uluslararası fuar katılımları, alım heyetleri, turquality programları, responsible programı, sorumluluk yeşil mutabakatı ve uyum ve marka programı bütün bunları sizlere daha fazla ihracat yapması için bu programlarda söz konusu bütçe kullanılacaktır. Bu yıl yurt içi desteklere baktığınızda Genel Nitelikli Fuarlar için 738 bin lira, Sektörel Nitelikli Fuarlar için 1 milyon 231 bin lira ve Prestijli Fuarlar içinde 3 milyon 700 bin lira firma başına destekler belirlenmiştir. Hedef ülkeler söz konusu olduğunda 60 ülkeyi hedef ülke olarak ilan ettik. Fuar desteğimiz masrafın yüzde 70'e kadar olacaktır. Bu rakamlar iyi rakamlardır. Yeter ki ihracatçılarımız ülkemize döviz kazandırırsın. Dış ticaret dengemiz iyi gelişsin diye bunları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.