Bakan Bolat: 2 katı daha fazla iç ticaret hedefine ulaşmaya çok yaklaştık

EKONOMİK İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ticaret Bakanları Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bizim Türkiye olarak Ekonomik İş birliği Teşkilatı üyesi 10 ülke olarak iç ticaretimiz 2017'de 59 milyar dolardı, 2023'te 100 milyar doları geçtik. Çok yakında 2017 vizyon belgesindeki 2 katı daha fazla iç ticaret hedefine ulaşmaya çok yaklaştık. Ayrıca 2017'de vizyon belgesi kabul edildiğinde teşkilat içi iç ticaretin toplam dış ticaretlerimize oranı yüzde 8 civarındaydı. Şu anda bu oran yüzde 8,8 oranına yükseldi. Bizim de Türkiye olarak kardeş ekonomik iş birliği teşkilatı ülkelerle ticaretimiz son 5 yılda istikrarlı bir artış gösterdi" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 5'inci Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ticaret Bakanları Toplantısı'na katıldı. 2011 yılında Kabil'de düzenlenen 4'üncü toplantının ardından 14 yıl aradan sonra, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Çözüm odaklı çalışma atmosferinde gerçekleştirilmesi, üye ülkeler arasındaki ekonomik iş birliğinin derinleşmesine katkı sağlaması hedeflenen toplantıda EİT bölgesinin ekonomik entegrasyonunun güçlendirilmesi, bölgesel ticaret hacminin artırılmasına yönelik stratejik kararların alınması, üye ülkeler arasında ticari ve gümrük iş birliğinin geliştirilmesi, ekonomik bütünleşmeyi destekleyecek ortak politika adımları değerlendirildi. EİT Ticaret Anlaşması'nın (ECOTA) güncellenmesi için müzakerelere başlanması hususunda karar alınması, ticaretin Kolaylaştırılması Stratejisi'nin onaylanması, bölge içi ticaretin artırılması ve engellerin azaltılması amacıyla yeni iş birliği mekanizmalarının hayata geçirilecek. Toplantının ardından düzenlenecek imza töreninde "EİT Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması', 'EİT Üye Ülkeleri Arasında Ortak Ticareti Teşvik Etkinliklerinde İşbirliği Mutabakat Zaptı' imzalanacak. Bu anlaşmalarla birlikte EİT bölgesinde; gümrük altyapılarının uyumlaştırılması, ticari bilgi akışının düzenli hale getirilmesi, ortak tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin güçlendirilmesi, E-ticaret ve hizmet ticaretinde iş birliğinin artırılması, bölge içi değer zincirlerinin geliştirilmesi yönünde somut adımlar atılması hedefleniyor.

'ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİYLE BU ZİRVEYİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bizim 5'inci Ticaret Bakanları ECO 14 yıl aradan sonra toplanıyor. Küresel dünya ticaretinde ve dünya ekonomik büyümesinde maalesef kırılganlıklar artarak devam ediyor. Siyasi belirsizlikler, ticaret kısıtlamaları hem dünya ticaretinde hem dünya ekonomi büyümesinde olumsuz etkiler yapıyor. Ancak biz yine de Ekonomik İş birliği Teşkilatı'nın kurucu ve değerli üyeleri olarak bu önemli toplantıyı Ticaret Bakanları arasında yapmanın çok önemli olduğuna inandık. Önemli gündemlerle, gündem maddeleriyle bu zirveyi gerçekleştiriyoruz. ve inşallah bu zirvenin akşama doğru biterken çok önemli iki mutabakat zaptına hep birlikte imza atacağız. Ekonomik İş birliği Teşkilatı hepimiz için çok önemli bir teşkilat. Çok uzun yıllardır faaliyette. Biz ekonomik iş birliği teşkilatında 2017 yılında 2025 vizyon belgesini kabul etmiştik. Amacımız bu vizyon belgesinde ekonomik iş birliği teşkilatı üye ülkeler arasındaki ticaretin 2025'e kadar ikiye katlanması hedefi vardı. Bizim Türkiye olarak Ekonomik İş birliği Teşkilatı üyesi 10 ülke olarak iç ticaretimiz 2017'de 59 milyar dolardı, 2023'te 100 milyar doları geçtik. Çok yakında 2017 vizyon belgesindeki 2 katı daha fazla iç ticaret hedefine ulaşmaya çok yaklaştık. Ayrıca 2017'de vizyon belgesi kabul edildiğinde teşkilat içi iç ticaretin toplam dış ticaretlerimize oranı yüzde 8 civarındaydı. Şu anda bu oran yüzde 8,8 oranına yükseldi. Bizim de Türkiye olarak kardeş ekonomik iş birliği teşkilatı ülkelerle ticaretimiz son 5 yılda istikrarlı bir artış gösterdi. 2020 yılında Türkiye'nin EİT üyeleriyle ticareti 13,2 milyar dolar iken 2024 yılında 26,5 milyar dolara yükseldi. Aşağı yukarı 5 yılda 2 katı bir artış oldu. Diğer taraftan baktığımızda bizim ülkelerimizin son 3 yılda dünya ekonomik büyüme ortalamasının üzerinde büyüdüklerini memnuniyetle görüyoruz. IMF küresel ekonomik verilerinde de bu gerçek sabittir. Gerek 500 milyona aşkın nüfusumuz, gerekse zengin enerji kaynaklarımız ve stratejik coğrafi konumumuzla ekonomik iş birliği teşkilatı olarak potansiyeli, çok güçlü, çok önemli bir bölgesel teşkilatı oluşturmaktayız. Üye ülkelerimizin dünya nüfusundan aldığı pay yüzde 6,8, dünya üretiminden aldığımız pay yüzde 2,4, dünya ticaretinden aldığımız pay da yüzde 2,5 seviyesindedir. Bugün atacağımız imzalardan sonra Ekonomik İş Birliği Teşkilatı üye ülkelerin hem toplam ticaretlerinde hem de kendi teşkilat içi iç ticaretlerinde önemli artışlar olmasını bekliyoruz. Ekonomik İş birliği Teşkilatı çatısı altındaki yeni girişimlerimiz arasında en önemlisi Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması kısa adıyla ECOTA gelmektedir. Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi büyük bir mecburiyet arz etmektedir. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Kardeş Ülke Pakistan'da yapılan ECOTA İş birliği Konseyi 9'uncu toplantısında üye ülkelerimiz anlaşmanın tadil edilmesi gerektiği konusunda teknik düzeyde uzlaşmışlardı. Burada kardeş Pakistan hükümetine bu önemli toplantıya ev sahipliği yaptıkları için teşekkürlerimizi arz ediyorum" dedi.

'BUGÜN BİR MUTABAKAT ZAPTINI İMZALAMAYI ÖNGÖRÜYORUZ'

Bakan Bolat, "Bugün Ticaret Bakanları olarak sizlerle birlikte Pakistan'da var olan teknik düzeydeki uzlaşıyı onaylayacağız. Teknik kurmaylarımız önceki gün ve dün yoğun mesai harcayarak ECOTA'nın güncellenmesi müzakerelerine rehberlik edecek bir belgeyi hazırladılar. İlgili gündem maddesi altında bu detayları konuşacağız. Hem kamu hem de özel sektör tarafından birçok platformda ticaretlerimizi arttırabilmek ve uluslararası rekabet gücünü arttırabilmek için gümrük idareleri arasında da iş birliği çok önemli hale gelmiştir. Gümrüklerdeki işlem süreçlerinin basitleştirilmesi, dijitalleştirilmesi ve uyumlaştırılması, bilgi veri paylaşımı, teknik yardım, kapasite arttırımı gibi konular büyük önem taşımaktadır. İşte bu alanlarda yapacağımız iş birliği ülkelerimizin hem kendi teşkilat içi ticaretinin artmasına hem de uluslararası dış ticaretlerinin artmasına ve ekonomik kalkınmalarına önemli katkı yapacaktır. Ekonomik İş birliği Teşkilatı çatısı 14 yıl önce 4'üncü Ekonomik İş birliği Teşkilatı Ticaret Bakanları Zirve Toplantısı'nda Türkiye'nin önerisiyle gündeme getirilen 'Ticaretin kolaylaştırılması' konusudur. Ticaretin Kolaylaştırılması stratejisinin ülkemizde gerçekleştirilen müzakerelerde tamamlanmış olmasından dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz ve sizlere teşekkür ediyoruz. Sonraki aşamalarda daha bağlayıcı ticaretin kolaylaştırılması kurallarını ECOTA'nın bir parçası olarak hayata geçirebileceğimize inanıyorum. Gümrük alanındaki bir diğer projemiz ise teşkilat üyesi ülkeler arasında gümrük konularında karşılıklı idari yardım anlaşması olmaktadır. Bugün ev sahipliğini yaptığımız toplantıda kısa sürede ilerleme sağlanmasından ve bu anlaşmanın da imzaya hazır hale getirilmesinden çok büyük bir sevinç duyuyoruz. Müzakerelerde gösterdiğiniz yapıcı ve olumlu tutum ve katkılar için her bir üye ülkemize çok teşekkür ediyoruz. Tüm üye ülkelerimizin bugün olmasa dahi en kısa sürede iç onay prosedürlerini tamamlayarak bu anlaşmayı imzalayacaklarını umuyoruz. Biliyorsunuz bugün bir mutabakat zaptını imzalamayı öngörüyoruz. Tam adıyla 'Ekonomik İşbirliği Teşkilatı' üye ülkeleri arasında ortak ticareti teşvik etkinlikleri konusunda işbirliği mutabakat zaptıdır. Bu düzenleme içinde tüm üye ülkelerimizi gerekli iç prosedürlerini en kısa sürede tamamlamaya davet ediyoruz. Bu mutabakat zaptının özel sektörlerimiz arasındaki bağlantıların güçlenmesine, ülkelerimiz arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artmasına büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. İnşallah her bir konuyu ilgili gündem maddeleri altında daha detaylı değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.