Bakan Bayraktar, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Reiche ile Görüştü

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile bir araya geldi. Bayraktar, "Enerji ve madencilik alanlarındaki ortaklık vizyonumuz doğrultusunda, ikili görüşmelerimizde mutabık kaldığımız konuları sahada somut projelere dönüştürecek teknik ve operasyonel adımları ele aldık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

" Ankara'da Bakanlığımızın ev sahipliğinde 'Enerji Güvenliği için Ortaklık' temasıyla düzenlediğimiz VII. Türk-Alman Enerji Forumu kapsamında, Federal Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Katherina Reiche ve beraberindeki heyetle Bakanlığımızda bir araya geldik. Enerji ve madencilik alanlarındaki ortaklık vizyonumuz doğrultusunda, ikili görüşmelerimizde mutabık kaldığımız konuları sahada somut projelere dönüştürecek teknik ve operasyonel adımları ele aldık. 2053 Net Sıfır hedefimizle güçlü bir şekilde örtüşen bu verimli istişarelerin, her iki ülkenin enerji arz güvenliğine ve stratejik iş birliğine büyük katkılar sunacağına inanıyoruz."

Kaynak: ANKA