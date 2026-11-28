Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kağıthane Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Spor Tesisleri'nin açılış törenine katıldı.

Törende, Bakan Bak'ın yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de yer aldı.

Burada açıklamada bulunan Bakan Bak, "Bu sahayı çocukluğumuzdan beri biliyoruz. Burada 14-16 yaş maçlarında buralarda oynadık. Saha bayır aşağıydı, top kaçtığında arkasından koşardık. Yağmur çamur her şey vardı. Fakat içimizde spor aşkı vardı. Güzel anılarımız var. Bu tesisler çok kıymetli, çok önemli. Buralardan yetişen, sporun içinde gelen Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Her tarafa tesisler yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlere daha iyi olanaklar sağlamak adına çalıştıklarını anlatan Bakan Bak, şöyle konuştu:

"Gençlerimize daha iyi olanaklar sağlamak için çalışıyoruz. Kağıthane'de Mevlüt Başkan çok güzel işler yapıyor, biz de onlara destek oluyoruz. Amatör kulüpler, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan koruyan ve spora yönlendiren birer kahraman. Burada belediyelerimizin verdiği destek çok önemli. Yenilendi güzel bir tesis oldu. Arda Gülerler, Arda Turanlar buralardan yetişti. Bizim bakanlık olarak en büyük amacımız bağımlılıkla mücadele. Amatör spor kulübü sayısı 6 binlerden 20 binlere geldi. Biz sayının artmasını istiyoruz. Daha çok çocuğun spor yapmasını istiyoruz. İstanbul hizmet istiyor, tesis istiyor fakat Büyükşehir Belediyesi bu konuda çok geride. Biz inşallah bu yatırımları yapmaya devam edeceğiz. Amatör spor kulüpleriyle toplantı yaptık. Yaklaşık nakdi olarak 270 milyon yardım yaptık amatör kulüplerimize. Daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Cebindeki parayı çocuklara harcayan amatör kulüp yöneticilerine yürekten teşekkür ediyoruz. Onlar mahallenin çocuklarını kendi çocuklarından ayırmıyor. Bizler buraları unutmadık, unutmayacağız."

Yatırımlara devam edeceklerinin altını çizen Osman Aşkın Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buradaki çocukların Filistin hassasiyeti için onları yürekten kutluyorum. Onları yürekten alkışlıyoruz. Çocuklarımızın davası olmalı. Biz Türkler her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında olmuşuzdur. O yüzden bu çocukları yürekten alkışlıyorum. Beşiktaş'ı ve taraftarını yürekten alkışlıyoruz. Batum'da tüm dünyaya siyonistlere büyük ders verdiler. Filistin'in yanındayız dediler. Tribünlerde yapılan baskılara, saldırılara rağmen dik durdular ve 'Özgür Filistin'i' haykırdılar. Sayın Cumhurbaşkanımıza da verdiği destekten dolayı yürekten teşekkür ediyoruz. Davamız olan Filistin'e hep beraber desteğe devam edeceğiz."

Abdullah Özdemir de şunları kaydetti:

"Böylesine güzel bir vesileyle siz kıymetli hemşerilerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 3 kulübümüz ve yüzlerce gencimizin daha iyi imkanlarla buluştuğu, pırıl pırıl gençlerin yetişmesine vesile olacak bir programda bir aradayız. Sporu ve sporcuyu her daim destekleyen kıymetli belediye başkanımıza teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Yaşadığınız şehir kaderinizdir derler. Sizin hayata bakışınızı, içinde yaşadığınız ilçeler şekillendirir. Spor hayatınızın merkezinde olursa fertlerin geleceğe daha iyi yetişmesine vesile olur. Sporun hayatımızın içinde yer almasının önemini özellikle böyle tesislerin gençlerimizle buluşmasının önemini ifade etmek istiyorum. İnşallah burada yetişen gençlerimiz, geleceğin önemli sporcuları olacak. Burada ihmal edilmeyen, ihya edilen gençlerin var olacağı güzel bir Kağıthane, İstanbul ve Türkiye göreceğiz. İmkanlar, bütçeler topluma, gençlere aktarılırsa böyle güzel tesisler ortaya çıkar."

Mevlüt Öztekin ise "Bugün burada çocuklarımız için çok güzel bir adım atılmış oldu. Evlatlarımız küçük yaşta spora başlamış oluyorlar. Sokaklar yerine bu güzel sahalarda spor yapıyorlar. Emekleri için Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız burada, 'Kağıthane'den Filistin'e bin selam olsun' ve 'Mehmet Akif Ersoy çocuklarından Gazze'nin çocuklarına selam olsun' şeklinde pankartlar açmış. Çocuklarımızın bu mesajı inşallah oradaki zulmün de bitmesine vesile olacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı.

Kaynak: AA