Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara Rize Günleri etkinliğine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara Rize Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen "Ankara Rize Günleri" etkinliğine katıldı.

Başkent Millet Bahçesi'ndeki etkinlikte yöresel ürünlerin yer aldığı stantları gezen Bakan Osman Aşkın Bak, daha sonra konferans salonunda yapılan açılış programında konuştu.

Etkinliğin 2-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirten Bak, herkesi "Ankara Rize Günleri"ne davet etti.

Bak, "sıfır atık" ve "iklim" temasıyla etkinliğin düzenlendiğine işaret ederek, "Rize'mizin yeşilini, güzel doğasını iyi bir şekilde tanıtmamız lazım. Rize'nin derelerini benim gözlerim gibi mavi yapmamız lazım. Rize'nin yaylalarını yemyeşil yapmamız, çevreyi korumamız lazım. Derelere çöp atmamamız, etrafı temizlememiz lazım. Onun için de eğitim, doğayı sevmek lazım. Burada güzel bir misyon var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Rize'nin turizm ekseninde büyümeye devam edeceğini kaydeden Bakan Bak, herkesi memleketi Rize'ye beklediğini ifade etti.

Bak'ın konuşmasının ardından etkinliğin açılış kurdelesi çay makasıyla kesildi. Çay temalı pastanın kesilmesinden sonra hatıra fotoğrafı çekinildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu "Ankara Rize Günleri"nin açılış programına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da katıldı.