Bakan Bak: Dijital bağımlılıkla mücadelede en güçlü araç spordur

'OLİMPİYATLARDA DAHA BÜYÜK BAŞARILAR BİZİ BEKLİYOR'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin 2025 yılında önemli spor başarılarına imza attığını söyledi. Türkiye'nin savunma sanayisinde olduğu gibi spor alanında da adını dünyaya duyurmaya başladığını söyleyen Bak, "İnşallah olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında daha büyük başarılar bizleri bekliyor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ' Gaziantep'in Kurtuluş Günü' programına katıldı. Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür ve Kongre Merkezi'nde kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa Bakan Bak'ın yanı sıra, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, STK Temsilcileri ve diğer protokol üyeleri katıldı.

'GAZİANTEP'İN VERDİĞİ MÜCADELENİN BİR ÖRNEĞİNİ GAZZE YAŞIYOR'

Bakan Bak, Gaziantep'in tarihte verdiği kurtuluş mücadelesinin bir örneğinin de bugün Gazze'de verildiğini söyledi. Türkiye'nin savunma sanayisinde kat ettiği gelişmelerin dünya kamuoyunda konuşulur hale geldiğini söyleyen Bak, "Bizim için en önemli husus, destansı mücadelemizi unutmamaktır. Gençlerimize verdiğimiz en büyük tavsiyelerden biri de budur. Çünkü bu millet, tarih boyunca büyük ve destansı bir mücadele vermiş; bu mücadelenin sonunda Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş ve bu topraklarda ülkesinin başarısı ve gelişimi için var gücüyle çalışmıştır. Elbette hedeflerimiz var. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde ülkemiz; yatırımlara, üretmeye ve çalışmaya kararlılıkla devam etmektedir. Bugün de bir spor tesisinin açılışı vesilesiyle burada bulunuyoruz. Aynı zamanda bugün Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü. Gaziantep'teki bu direniş, Kurtuluş Savaşı'nın adeta fitilini ateşlemiştir. Aynı duruşu bugün de görüyoruz Gazze'de. Gazze'nin direnişini tüm dünya izlemiştir. Türkiye Cumhuriyeti olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu haklı direnişi tüm dünyaya anlattık. Birleşmiş Milletler kürsüsünden anlattık, katıldığımız her uluslararası toplantıda dile getirdik. Çünkü Türk milleti her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısındadır. Ancak bunu yapabilmek için güçlü olmak gerekir. Bugün ifade edildiği gibi, savunma sanayisinde kendi İHA ve SİHA'sını üreten, dünyada sayılı ülkelerden biri olan güçlü bir Türkiye vardır. Kendi TCG Anadolu gemisini, KAAN'ı, uçağını, füzesini üreten; savunma sanayinde her alanda yatırım yapan bir Türkiye vardır" diye konuştu.

'2025 YILINDA TÜRK SPORU ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTI'

Bakan Bak, Türkiye'nin 2025 yılında önemli spor başarılarına imza attığını ve yeni başarılar da beklediklerini söyledi.

Sporu tabana yayarak gençlerin sporla buluşmasını sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Bak, "Gaziantep, spor şehri olma yolunda hızla ilerliyor. Gençlerimizi sporla buluşturarak, sporu tabana yayarak çok önemli faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bunun güzel bir örneği de bugün başlattığımız 4. Gazi Turnuvası'dır. Şehre hizmet etmiş, ismini kabul ettirmiş kıymetli isimlerin adının bu turnuvalara verilmesi son derece anlamlıdır. Binlerce gencimizin bu turnuvalarda mücadele edecek olması, hem Gaziantep hem de Türk sporu adına çok güzel bir tablodur. 2025 yılında Türk sporu önemli başarılara imza attı. Basketbolda '12 Dev Adam' Avrupa ikincisi oldu. Filenin Sultanları dünya ikinciliğini elde etti. İnşallah olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında daha büyük başarılar bizleri bekliyor. Bireysel sporlarda da gurur verici sonuçlar alıyoruz. A Milli Futbol Takımımızı da hep birlikte büyük bir heyecanla takip ediyoruz. Dünya Kupası yolunda Romanya ve ardından Slovakya ile oynanacak kritik maçlar var. İnşallah bu virajları da başarıyla geçecek ve Dünya Kupası'na katılacağız" dedi.

Bakan Bak, daha sonra Gaziantep'e değer katanlar ödül törenine katılarak plaket takdimlerinde bulundu.

Haber: Ahmet ATMACA- Kamera: Nuray UZATMAZ -GAZİANTEP-DHA