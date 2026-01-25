Gençlik ve Spor Bakanı, Eskişehir'de Spor Salonu Temel Atma Törenine Katıldı

TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde yapılacak olan spor salonunun temel atma törenine katıldı. Programda Bakan Aşkın Bak'ın yanı sıra Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nebi Hatipoğlu ve Ayşen Gürcan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile vatandaşlar yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedeflediklerini ifade eden Bakan Aşkın Bak, "Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spor ve spor aktiviteleri çok önem arz ediyor. Burada vatandaşlarımız var. Sizlerden ricamız, çocuklarınızı salonlara, yüzme havuzlarına, atletizm pistlerine, spor yapılan yerlere ve gençlik merkezlerine getirin. Sporla iç içe olsunlar. Kendi öz güvenlerini kazansınlar. Öz güvenleriyle beraber arkadaşlarıyla paylaşmayı, topluma faydalı olmayı, manevi değerlere sahip olmayı, vatanını milletini sevmeyi öğrensinler. Velilerimiz, çocuklarınızı yüzme havuzlarına getirin. Bakın Türkiye çapında olimpik ve yarı olimpik olmak üzere bine yakın spor tesisi, yüzme havuzu yaptık. Son 6-7 yılda 12 milyon insanımıza, gencimize yüzme öğrettik. İşte bunlar çok kıymetli. Veliler çok memnun" dedi.

'TEKNOLOJİYİ BÜYÜTEN BİR TÜRKİYE VAR'

Bakan Osman Aşkın Bak, temel atma töreninin ardından partisinin Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Salonda yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Bak, muhalefet partilerini eleştirerek, "Biz başkaları gibi afişlerle, algılarla değil; eser siyasetiyle bu ülkeye hizmet etmeye devam ediyoruz. Türkiye'de yapılan yatırımları görüyorsunuz. Nükleer santralinden otoyollara, köprülerden havaalanlarına, şehir hastanelerine, spor tesislerine yapılan pek çok yatırımı hep beraber görüyoruz. Bunlar eser siyasetidir, hizmet siyasetidir. Millet bahçeleriyle, şehir hastaneleriyle, sağlık sektöründe yapılan yatırımlarla, sanayide yapılan yatırımlarla, KAAN'ıyla, İHA'sıyla, SİHA'sıyla, yatırımlar yapan, teknolojiyi büyüten bir Türkiye var. Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'yi dünyada, bölgede güçlü bir hale getirmek isteyen bir lider var. Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan var. Bölgede yapılacak bir iş varsa bize sorulmadan, Türkiye'ye sorulmadan hareket edilemeyeceğini gösteren bir lider var" şeklinde konuştu.

'HEP BERABER GENÇLERİMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, spora destek veren kurum ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir restoranda gerçekleşen programda konuşan Bakan Aşkın Bak, "Antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten çocuğu bulan, evinden velisini ikna edip getiren, maça götüren yöneticisinden antrenörüne, malzemecisine kadar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü sizler bunu yapınca toplumumuzun dengesi, toplumun sigortası, mahallenin sigortası ve abilerinin olduğu yer orada toplumla iç içe olan, vatandaşlık bilgisini öğrettiğimiz, vatanı milleti sevmeyi öğrettiğimiz ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğumuz birer mekandır. 282 tane çeşitli branşlarda amatör spor kulübü var; inşallah bunlara hem destek vereceğiz hem tesis yapmaya devam edeceğiz. Hep beraber gençlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu geceyi organize eden herkese tekrar teşekkür ediyor, gençlere, spora hizmet eden herkesi alkışlıyorum. Sizler birer kahramansınız. Hep beraber Türk sporunu daha yukarıya taşımaya çalışacağız. Bu tesislerden Avrupa ve dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları istiyoruz. Bu bayrağı göklere çektirecekler. Türkiye'nin yüzyılı sporun yüzyılı olacak, gençliğin yüzyılı olacak diyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Osman Aşkın Bak, programın ardından Eskişehir'den ayrıldı.

Engin ÖZMEN-Batuhan KILIÇ/ODUNPAZARI (Eskişehir),