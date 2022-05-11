Bakan Akar, Pakistan Savunma Bakan Yardımcısı Hussain'i kabul etti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakan Yardımcısı Mian Muhammad Hilal Hussain'i kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakan Yardımcısı Mian Muhammad Hilal Hussain'i kabul etti. Kabulde Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Sirus Seccad Gazi de yer aldı" ifadelerine yer verildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel