Bahçelievler Belediyesi BiKariyer İstihdam Programı ile 7 Bin Kişiye İş Sağladı

Bahçelievler Belediyesi tarafından hayata geçirilen BiKariyer İstihdam Programı buluşması Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, proje kapsamında toplam 23 bin kişiyi firmalarla buluşturduklarını, 7 bin vatandaşa ise istihdam sağladıklarını açıkladı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından yaklaşık 5 yıl vatandaşlara istihdam sağmalak hedefiyle açılan BiKariyer İstihdam Merkezi, iş arayan vatandaşlar ile işverenleri bir araya getirdi. 5 yılda 7 bin kişiye iş imkanı sağlandı. 23 bin kişi de merkez aracılığıyla firmalarla görüşmeler gerçekleştirdi.

Dün, Bikariyer İstihdam Programı kapsamında iş bulanlarla iş verenler Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Programa Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ilçe protokolü de katıldı.

"23 BİN KİŞİYİ FİRMALARIMIZLA BULUŞTURDUK"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasınu yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "2019 yılında göreve geldik, sokaklarda dolaşıyoruz, her pazartesi halk günü yapıyoruz. Vatandaşlarımızın genel isteği en çok iş ve sosyal destekti. İhtiyacımıza göre liyakatla belli bir kısmını belediyemizde istihdam edebiliyoruz, ama baktık ki bununla başa çıkamıyoruz. Yani çok iş isteği var ne yapabiliriz diye arkadaşlarımızla düşündük. Sonra özellikle Bahçelievler'de işçimizin alın terini zamanında veren, sigortasını ve mesaisini tam ödeyen firmalarla başladık daha sonra bu durum çığ gibi büyüdü. Bize teklifler gelmeye başladı. Orada bizim insan kaynakları departmanımız, kariyer merkezimiz özlük dosyalarını, İK dosyalarını çok güzel hazırlamaya başladılar. Teknisyen isteyene teknisyen, tekniker isteyene tekniker, mühendis isteyene mühendis veriyoruz. 23 bin kişiyi firmalarımızla buluşturduk. 7 bin vatandaşımızı iş sahibi yaptık. Burada sadece mavi yakalılara iş bulmadık. Beyaz yakalı arkadaşlarımıza da buluyoruz. Bankadan görevli arkadaşlar iktisat mezunu, işletme mezunu vatandaşlarımızı istiyorlar. Kimsenin kalbini kırmadan parti, ırk, mezhep ayrımı yapmadan hem belediyemize arkadaşlarımızı aldık hem de diğer firmalara hiçbir ayrım yapmadan gönderdik. Paydaş firmalarımıza ve beraber çalıştığımız firma sahiplerine sonsuz teşekkür ediyorum. Bir belediye başkanı olaraktan asli vazifem olmasa da biz cumhurbaşkanımızın başkanlığında Türkiye Yüzyılında 5 yıldır güzel bir belediyecilik örneği verdik. Bundan sonrada inşallah bu şekilde devam edeceğiz" dedi.

Program sonunda işverenlere plaket takdim edildi.